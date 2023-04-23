لمستخدمي "آيفون".. هذا التطبيق سيصبح بمتناول أيديكم قريباً

تخطط شركة "آبل" للكشف عن تطبيق دفتر يوميات شخصي في مؤتمر المطورين العالميين في حزيران، وسيتم تثبيت التطبيق مسبقاً على جميع أجهزة آيفون التي تعمل بنظام iOS 1، وسوف يتكامل بشكل كبير مع خدمات الموقع وجهات الاتصال والمزيد على هاتف المستخدم، وفقاً لتقرير وول ستريت جورنال.

Advertisement



واستندت وول ستريت جورنال في تقريرها إلى تحليل مستندات آبل الداخلية حول المنتج. وتخطط آبل لوضع التطبيق (الذي يحمل الاسم الرمزي "Jurassic") كأداة للصحة العقلية، مشيرة إلى الأبحاث التي تظهر أن كتابة اليوميات المنتظمة يمكن أن تساعد في علاج الاكتئاب والقلق.



وسيتمكن Jurassic (سيتم تغيير الاسم بالتأكيد قبل الإطلاق) من إلقاء نظرة على البيانات المخزنة محلياً على هاتفك لتحديد شكل اليوم العادي، مع إمكانية الوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بك وموقعك وتدريباتك والمزيد. وسيقدم توصيات للمستخدمين حول ما قد يدونونه حول ذلك، بما في ذلك عندما يكتشف التطبيق سلوكاً خارج الروتين العادي.



وسيقدم التطبيق أيضاً برنامج "اكتشاف الأشخاص طوال اليوم"، والذي سيتتبع مدى قرب المستخدم من الآخرين، ويرسم الفروق بين زملاء العمل والأصدقاء.



وسيؤدي هذا النوع من التكامل مع التطبيقات الأخرى المثبتة مسبقاً وبيانات المستخدم إلى تحديد التطبيق بعيداً عن خيارات دفتر اليومية الأخرى على آيفون. ويتضمن تقرير وول ستريت جورنال اقتباسات من بول ماين، مؤسس تطبيق Day One الشهير التابع لجهة خارجية على آيفون، والذي استحوذت عليه شركة Auttomatic في عام 2021.



وتحرص وثائق آبل الخاصة بـ Jurassic على وضع خصوصية المستخدم وأمانه في مركز التصميم، وستبقى معظم أو كل بيانات تتبع المستخدم التي يستخدمها التطبيق محلياً على آيفون لكل مستخدم، ولن يتم الاحتفاظ بها، على الأقل في بعض الحالات، لأكثر من بضعة أسابيع.



ولم تحدد الوثائق ما إذا كانت شركة آبل ستفرض رسوماً على التطبيق. ومن غير المحتمل أن يكون برنامجاً مدعوماً بالإعلانات، لكن آبل فرضت رسوم اشتراك متكررة على المستخدمين لبعض الميزات والخدمات في الماضي، بحسب موقع أي آر إس تيكنيا.