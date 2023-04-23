أول هاتف ذكي قابل للطي من "غوغل".. فيديو مسرّب يكشف المنتج الجديد

غالباً ما يتم تسريب لقطات وصور عملية لمنتجات "غوغل" قبل الإصدار الرسمي وتم رصد جهاز "بيكسل تابليت" في إيطاليا في عرض للتصميم، كما ظهر مقطع فيديو لهاتف بيكسل فولد القابل للطي.

وتم نشر الفيديو بواسطة المطور Kuba Wojciechowski المعروف بتسريبه تفاصيل حول هواتف بيكسل التي لم يتم إصدارها. ويتطابق الفيديو مع التقارير السابقة، كما أن فرص كونه أصلياً عالية.

الشاشة الداخلية، كما تقول التسريبات هي وحدة OLED مقاس 7.6 بوصة 120 هرتز، بها حواف علوية وسفلية كبيرة، مع وجود كاميرا 8 ميغابكسل في الجزء العلوي. وتم التعتيم على الشاشة، وذلك لإخفاء أي معلومات قد تكشف عن هوية الشخص الذي يقف وراء التسريب على الأرجح.

وعند التشغيل، لا يبدو أن الشاشة بها تجعد، ولكن عندما لا تكون نشطة، يمكننا رؤية تجعد خفيف. ويتم طي الجهاز بشكل مسطح، مما يعني أنه يستخدم مفصل قطرة الماء. ويمكننا أيضاً رؤية الشاشة الخارجية. ويبدو أنه يحتوي على حواف أرق وهناك ثقب للكاميرا بدقة 9.5 ميغابكسل.

بخلاف ذلك، يُظهر الفيديو أيضاً قارئ بصمات الأصابع المادي وأزرار الصوت، بالإضافة إلى لمحة لحافة شريط الكاميرا الأفقي الذي سيضم الكاميرات الخلفية الثلاث (48 ميغابكسل رئيسية + 10.8 ميغابكسل فائقة السرعة + 10.8 ميغابكسل تليفوتوغرافي مع 5x تقريب بصري).

ومن المحتمل أن يكون Pixel Fold مزوداً بشريحة Tensor G2، وقد يكلف الطراز الأساسي الذي يحتوي على 12 جيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيغابايت للتخزين 1799 دولار، بحسب موقع فون أرينا.