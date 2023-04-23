كيف تضمن وصول الورثة لحساباتك الإلكترونية بعد رحيلك؟

Advertisement

غالبًا ما يقوم الناس بالترتيب لمن سوف يحصل على أموالهم وعقاراتهم وممتلكاتهم المادية عند وفاتهم، ولكن ماذا عن الأصول الرقمية التي يراكمها المرء طوال حياته والتي قد تخسرها عائلته بعد انقضاء أجله؟.الأميركية نانسي جورلي، رحل زوجها، بيرتون سيلرز، في فبراير، وهما كانا من هواة التصوير وتوثيق الذكريات، بيد أن الراحل كان يحتفظ بها جميعها على حسابه في "آي كلاود" iCloud، والذي يحتاج إلى دفع اشتراكات مادية بشكل شهري أو سنوي للحفاظ على الصور والوثائق التابعة لحساب المشترك.ولكن وعقب وفاة بيرتون، بدأ حسابه في تلقي رسائل بريد إلكتروني تفيد بأن مدفوعات تخزين "آي كلاود" قد حان استحقاقها وإلا فإن حسابه سوف يتم إغلاقه.وباعتبار أن بطاقة الائتمان لخاصة بالزوج كان تسدد الرسوم بشكل تلقائي قد جرى إغلاقها بعد وفاته، فإن تسديد الرسوم قد توقف.وعندما حاولت الأرملة تسجيل الدخول من جهاز الكمبيوتر الخاص بها بكلمة مرور محفوظة، لم ينجح الأمر، لأن الراحل الذي كان مصابا بالخرف، كان قد عمد إلى تغيير كلمة مرور معرف"Apple" الخاص به دون أن يخبرها بذلك.وأوضحت غولي، البالغة من العمر 78 عاما أن المجازفة بفقدان تلك الذكريات جعلها تشعر بخوف شديد.وفي النهاية المطاف، استطاعت تلك الأرملة التواصل مع سيدة تدعى سوزان كولبيرتسون، وهي زميلة مقيمة ترأس نادي المتقاعدين في Apple، حيث تمكنت الأخيرة من فصح جهاز "آي باد" الزوج الراحل لتيبن لها وجود المعرف الخاص به مما جعله "جهاز موثوقا به"، وبالتالي استطاعت الولوج إلى إعدادات iPad وتغيير كلمة المرور.وبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" بالإمكان الورث التأكد من أنهم لن يفقدوا إمكانية الوصول إلى الصور ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الأصول الرقمية المهمة عن طريق القيام بما يلي:1- مدراء كلمات المرورلا يكفي الاحتفاظ بقائمة من كلمات مرور الحساب، لأنك قد تنسى تحديثها، وبالتالي يتيح لك مدير كلمات المرور تعيين جهة اتصال يمكن منحها إمكانية الوصول في حالة وفاتك أو إصابة بعجز ما يعيقك عن ذلك.ويمكن إعداد جهات الاتصال في كل مدير من مديري كلمات المرور ذات الإمكانايات القوية، وهنا يمكن تعريف مدير كلمات المرور بأنه أداة تخزن وتُنشئ بيانات اعتماد تسجيل الدخول لحساباتك على الإنترنت، وأبرزها:آي باسوورد "1Password"ويتميز في قدرته على مزامنة البيانات عبر العديد من الأجهزة والأنظمة الأساسية، وهذا يضمن أن المستخدمين يمكنهم الوصول إلى كلمات المرور الخاصة بهم والبيانات الأخرى من أي جهاز.وتعمل الأداة أيضًا مع المتصفحات الشائعة ويمكنه ملء بيانات اعتماد تسجيل الدخول تلقائيًا، مما يوفر على المستخدمين الوقت والجهد.ويمكن للأشخاص إنشاء حساب عائلي مع ما يصل إلى خمسة أفراد من العائلة مقابل 5 دولارات شهريًا.كما يمكن للعملاء مشاركة بيانات اعتماد تسجيل الدخول مع مختلف أفراد الأسرة.وبمقدور المشتركين أيضًا اختيار تخزين النسخ المادية والرقمية لمجموعة الطوارئ التي تحتوي على جميع معلومات حساباتهم. يمكنك إعطاء نسخة منه إلى شخص تثق به.ويوفر "آي باسوورد" أيضًا ميزات أخرى، مثل مشاركة كلمات المرور والبيانات مع أعضاء فريق موثوق بهم وتأمين تخزين المستندات والملاحظات.بيتواردن "Bitwarden"والذي يوفر للمستخدمين إمكانية تخزين وإدارة كلمات المرور والبيانات الأخرى الخاصة بهم.ويمتاز هذ" المدير" بإنه برنامج مفتوح المصدر، وبالتالي يمكن لأي شخص مراجعة التعليمات البرمجية الخاصة به.ويسمح للمستخدمين بإنشاء كلمات مرور قوية وفريدة من نوعها لحساباتهم وتخزينها في قبو مشفر، و يمكن منحه لشخص من خلال إعداد الوصول في حالات الطوارئ.ولكن يجب دفع 10 دولارات سنويًا للخطة المميزة أو 40 دولارًا سنويًا لخطة عائلية تصل إلى ستة أفراد.لاست باس LastPassويستطيع هذا النوع من "مدير كلمة المرور" الوصول إلى الأصول الرقمية في حالات الطوارئ، فهو يسمح للمستخدمين بتعيين جهة اتصال يمكنها طلب الوصول إلى كلمات المرور والملاحظات الخاصة بأصحابها بعد وفاتهم.وتلك الميزة متاحة فقط لعملاء LastPass Premium مقابل (36 دولارًا في السنة) ومتوفرة للعائلات مقابل اشتراك سنوي يصل إلى 48 دولاراداشلان Dashlaneبإمكان الأشخاص الذين يستخدمون هذا النوع من مدير كلمات المرور هذا إنشاء ملاحظة آمنة تحتوي على بيانات اعتمادهم ومشاركتها مع شخص آخر.2- قم بتسمية جهة اتصال قديمة للحسابات عبر الإنترنتلتجنب عدم وصول أحبائك لأصولك وحسابات الرقمية بعد الوفاة، تأكد من تعيين جهات اتصال قديمة لحساباتك المستندة إلى السحابة، وإخطار هؤلاء الأشخاص. بهذه الطريقة.وعندها يمكن للورثة استرداد الصور والمستندات المهمة الأخرى التي قد تكون قمت بتخزينها بسهولة أكبر.آبل APPLEفالنسبة لسحابة آبل يمكنك تعيين جهة اتصال قديمة من الإعدادات الموجودة على جهاز آيفون أو آي باد iPad أو حواسيبMac ضمن كلمة المرور والأمان، حيث بالإمكان تسمية أكثر من شخص.وبعد الوفاة، يمكن لجهات الاتصال القديمة الولوج إلى الصور والرسائل والملاحظات والملفات والتطبيقات والنسخ الاحتياطية للجهاز دون الحاجة إلى معرفة كلمة مرور معرف Apple الخاص بك.ولكنهم لن يكونوا قادرين على الوصول إلى الأفلام أوملفات الموسيقى أو الكتب التي اشتريتها، ولن يكون بإمكانهم الولوج أيضا إلى أي بيانات مخزنة في iCloud Keychain، مثل معلومات الدفع وكلمات المرور ومفاتيح المرور.سيحتاج الورثة أو المخولين إلى تزويد شركة آبل Apple بشهادة الوفاة، جنبًا إلى جنب مع مفتاح الوصول الأبجدي الرقمي المكون من 88 حرفًا والذي تم إنشاؤه عندما تسميهم جهة اتصال قديمة.ويمكنك إخطار شخص ما عبر الرسائل عند إضافته كجهة اتصال قديمة، وإذا وافق، فسيكون لديه تلقائيًا نسخة من مفتاح الوصول المخزن في إعدادات معرف Apple الخاص به.وللعثور على الرمز، يمكن لجهات الاتصال النقر أولاً على اسمهم، ثم كلمة المرور والأمان ثم جهة الاتصال القديمة.وإذا تم تسميتك كجهة اتصال رقمية، فمن الجيد أيضًا عمل نسخة من مفتاح الوصول وتخزينه في مكان آمن.غوغل GOOGLEيمكنك تحديد ما يجب فعله بحساب "غوغل" والبيانات الخاصة بك عندما يصبح الأول غير نشط بعد فترة محددة، وذلك بعد الذهاب myaccount.google.com، وبعدها انقر على البيانات والتخصيص، ثم مرر لأسفل وحدد "وضع خطة لحسابك".ومن هناك، سيتم توجيهك إلى أداة مدير الحساب غير النشطة من "غوغل" حيث يمكنك تسمية جهات الاتصال واختيار البيانات (رسائل البريد الإلكتروني والصور والمستندات وما إلى ذلك) التي تريد مشاركتها مع الآخرين.3- ضع خططًا لحساباتك على وسائل التواصل الاجتماعيبالنسبة للعديد من الأشخاص، تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا من ألبوم صور والمذكرات والذكريات الشخصية، وقد لا يرغب الورثة في أن تبقى تلك الحسابات مفتوحة أمام العامة.ويسمح "فيسبوك" لجهات الاتصال القديمة بالعناية بالحساب الشخصي للراحل بغية تخليد ذكراه، كما يمكن أيضًا إحياء ذكرى ملفات تعريف تطبيق إنستغرام، ولكن لا توجد طريقة حتى الآن لتسمية جهات الاتصال القديمة.ويمكن إضافة جهات الاتصال القديمة إلى حسابات فيسبوك بالانتقال إلى إعدادات إحياء الذكرى ضمن الإعدادات والخصوصية.وبعد رحليك يمكن لجهات الاتصال القديمة تنزيل نسخة مما شاركته على فيسبوك، وتحديث ملفك الشخصي وصور الغلاف، بالإضافة إلى طلب إزالة حسابك.ولكن الورثة أو الأشخاص المخولين بإدارة حساب الشخص المتوفي لن يتمكنوا من تسجيل الدخول إلى حسابه أو قراءة رسائل الماسنجر أو إضافة أصدقاء جدد أو حذف أصدقاء قدامى.لينكدإن وتويترلا توفر هذه الأنظمة الأساسية في هاتين المنصتين طريقة لتسمية جهات الاتصال القديمة ولكن يمكن للورثة طلب إزالة حساب الشخص المتوفى.4- وأخيرًا:وبحسب نصيحة بعض الخبراء، أخبر الورثة أو المخولين بوصيتك بشكل موثق أو شفهي بشأن مصير أصولك الرقمية، فيما كانت تريد أن يحتفظ أحدهم بها أو ترغب في حذفها بشكل نهائي بعد انقضاء الأجل.