20
o
بيروت
22
o
طرابلس
16
o
صور
21
o
جبيل
9
o
صيدا
21
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
22
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
أصلح هذه الثغرات الـ3 الخطيرة في راوتر الإنترنت
Lebanon 24
24-04-2023
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذرت هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية من وجود ثغرات أمنية خطيرة تتعلق بإعداد الـ"واي فاي" المحمي (WPS) في ثلاثة أجهزة راوتر منتشرة.
وأوضحت الهيئة أن الأجهزة هي: آسوس 4G-N16 (Wireless-N300 LTE Modem Router) ودي لينك DWR-933 (4G/LTE Cat 6 Wi-Fi Hotspot)، وتي بي لينك Archer MR500 (4G+ Cat6 AC1200 WLAN Dual Band Gigabit Router).
Advertisement
وأوضح خبراء الهيئة الألمانية أن الثغرات الموجودة في الأجهزة الثلاثة تتيح للقراصنة استخدامها للوصول إلى شبكة WLAN من أجل الاطلاع على حركة مرور الشبكة أو سرقة البيانات من الأجهزة الموجودة في شبكة WLAN أو استخدام الوصول إلى الإنترنت لأغراض سيئة.
وأعلنت شركة آسوس عن تحديث برنامج الجهاز (الفيرموير) بأسرع وقت ممكن كحل فوري لجعل الراوتر آمناً مرة أخرى، وذلك بإيقاف وظيفة WPS في الإعدادات.
وتقدم دي لينك تحديث الفيرموير في 21 أبريل (نيسان) الجاري، لكن وحتى ذلك الحين يمكن تغيير رمز WPS-PIN لمزيد من الأمان، وذلك لأن إيقاف تشغيل WPS لا يجعل الجهاز آمناً على عكس جهاز آسوس.
وأصدرت تي بي لينك بالفعل تحديثاً للفيرموير يجب تثبيته على الفور لجعل الجهاز آمناً مرة أخرى.
Advertisement
الأكثر قراءة
10 دولارات ستدفعونها شهرياً في لبنان لأمرٍ "غير متوقع".. اكتشفوه!
Lebanon 24
10 دولارات ستدفعونها شهرياً في لبنان لأمرٍ "غير متوقع".. اكتشفوه!
12:47 | 2023-04-23
23/04/2023 12:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هلعٌ كبير.. انفجار قويّ يهزّ الهرمل ومعلومات تكشف ما جرى
Lebanon 24
هلعٌ كبير.. انفجار قويّ يهزّ الهرمل ومعلومات تكشف ما جرى
15:17 | 2023-04-23
23/04/2023 03:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مشوّقة عن الدولار لم تقرأها من قبل.. اكتشف مفاجآت مهمّة!
Lebanon 24
معلومات مشوّقة عن الدولار لم تقرأها من قبل.. اكتشف مفاجآت مهمّة!
07:00 | 2023-04-23
23/04/2023 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لعبة خطيرة في وسط بيروت.. شاهدوا الصورة من ساحة الشهداء!
Lebanon 24
لعبة خطيرة في وسط بيروت.. شاهدوا الصورة من ساحة الشهداء!
16:20 | 2023-04-23
23/04/2023 04:20:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر كـ"العرسان".. ما حقيقة زواج جو معلوف؟
Lebanon 24
ظهر كـ"العرسان".. ما حقيقة زواج جو معلوف؟
13:45 | 2023-04-23
23/04/2023 01:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
23:00 | 2023-04-23
كيف تضمن وصول الورثة لحساباتك الإلكترونية بعد رحيلك؟
16:00 | 2023-04-23
إيموجي جديدة قريباً.. انظر كم هي طريفة
14:00 | 2023-04-23
أول هاتف ذكي قابل للطي من "غوغل".. فيديو مسرّب يكشف المنتج الجديد
11:00 | 2023-04-23
لمستخدمي "آيفون".. هذا التطبيق سيصبح بمتناول أيديكم قريباً
08:00 | 2023-04-23
لمستخدمي "سنابشات".. ميزة جديدة رائعة باتت متاحة لكم
05:00 | 2023-04-23
لمن يستخدم "الواي فاي" في المنزل.. هذا الخبر الطارئ يهمّكم
فيديو
100 عام على صدور كتاب "النبي".. جبران خليل جبران يعود إلى نيويورك بعد مغادرتها بتابوت (فيديو)
Lebanon 24
100 عام على صدور كتاب "النبي".. جبران خليل جبران يعود إلى نيويورك بعد مغادرتها بتابوت (فيديو)
01:50 | 2023-04-24
24/04/2023 11:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مقطع صوتي مسرب: ابن الراحل جورج الراسي يبكي بحرقة ووالدته جويل حاتم تشتم.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
مقطع صوتي مسرب: ابن الراحل جورج الراسي يبكي بحرقة ووالدته جويل حاتم تشتم.. ما القصة؟ (فيديو)
00:40 | 2023-04-23
24/04/2023 11:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مقاتلة "سوخوي" روسية تعترض طائرة أميركية في سماء سوريا.. فيديو يوثق المواجهة
Lebanon 24
مقاتلة "سوخوي" روسية تعترض طائرة أميركية في سماء سوريا.. فيديو يوثق المواجهة
02:20 | 2023-04-21
24/04/2023 11:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact