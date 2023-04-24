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تكنولوجيا وعلوم

أصلح هذه الثغرات الـ3 الخطيرة في راوتر الإنترنت

Lebanon 24
24-04-2023 | 02:00
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حذرت هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية من وجود ثغرات أمنية خطيرة تتعلق بإعداد الـ"واي فاي" المحمي (WPS) في ثلاثة أجهزة راوتر منتشرة.


وأوضحت الهيئة أن الأجهزة هي: آسوس 4G-N16 (Wireless-N300 LTE Modem Router) ودي لينك DWR-933 (4G/LTE Cat 6 Wi-Fi Hotspot)، وتي بي لينك Archer MR500 (4G+ Cat6 AC1200 WLAN Dual Band Gigabit Router).
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وأوضح خبراء الهيئة الألمانية أن الثغرات الموجودة في الأجهزة الثلاثة تتيح للقراصنة استخدامها للوصول إلى شبكة WLAN من أجل الاطلاع على حركة مرور الشبكة أو سرقة البيانات من الأجهزة الموجودة في شبكة WLAN أو استخدام الوصول إلى الإنترنت لأغراض سيئة.
وأعلنت شركة آسوس عن تحديث برنامج الجهاز (الفيرموير) بأسرع وقت ممكن كحل فوري لجعل الراوتر آمناً مرة أخرى، وذلك بإيقاف وظيفة WPS في الإعدادات.
وتقدم دي لينك تحديث الفيرموير في 21 أبريل (نيسان) الجاري، لكن وحتى ذلك الحين يمكن تغيير رمز WPS-PIN لمزيد من الأمان، وذلك لأن إيقاف تشغيل WPS لا يجعل الجهاز آمناً على عكس جهاز آسوس.
وأصدرت تي بي لينك بالفعل تحديثاً للفيرموير يجب تثبيته على الفور لجعل الجهاز آمناً مرة أخرى.
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