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تكنولوجيا وعلوم
نظارة آبل للواقع المعزز.. باهظة الثمن لكن بميزات واسعة
Lebanon 24
24-04-2023
|
08:00
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شرعت Apple، عملاق صناعة الهواتف، في تصميم نظارة الواقع المعزز "Virtual reality" منذ أكثر من سبع سنوات، وفقا لتقرير وكالة بلومبرغ، لكن النظارة، التي يتوقع أن تعلن عنها الشركة قريبا، ستباع بسعر مرتفع للغاية قد يصل إلى 3000 دولار.
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وتقول بلومبرغ إنه بينما تستعد الشركة للكشف عن المنتج في يونيو، لا يزال من غير الواضح كيف ستدفع الشركة المستخدمين لدفع كل هذه الأموال للحصول على الجهاز.
لكن شركة آبل تخطط لملء النظارة بمجموعة متنوعة من الميزات، من الألعاب إلى خدمات اللياقة البدنية وحتى تطبيقا لقراءة الكتب في الواقع الافتراضي.
وتقول الشبكة إن من المحتمل أن يطلق على النظارة الجديدة اسم Reality Pro أو Reality One. وتضيف أن الجهاز مليء بالتقنيات الجديدة ومجموعة واسعة من القدرات تشمل القدرة على تشغيل معظم تطبيقات iPad، لكن في الواقع الافتراضي.
ويتضمن ذلك الكتب والكاميرا وجهات الاتصال و FaceTime والملفات والصفحة الرئيسية والبريد والخرائط والرسائل والموسيقى والملاحظات والصور والتذكيرات والتلفزيون والطقس.
كما أنها قادرة على تشغيل مئات الآلاف من تطبيقات iPad الحالية التابعة لجهات ثالثة والموجودة في App Store .
وتحتوي النظارة بوابة جديدة لمشاهدة الألعاب الرياضية في الواقع الافتراضي، وهي قادرة، بحسب الوكالة على عقد اجتماعات فيديو متقدمة وغرف اجتماعات افتراضية مما يجعل المستخدمين يشعرون وكأنهم يتفاعلون في نفس المكان.
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