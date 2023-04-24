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مصنوع بالكامل من الطعام وموجود في السوشي.. ابتكار الكتروني "لمراقبة الصحة"!

Lebanon 24
24-04-2023 | 06:51
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يواصل علماء إحراز تقدم في مجال الإلكترونيات التي يمكنها مراقبة صحتنا ومعالجتها بأمان من داخل الجسم. لسوء الحظ أن تشغيل هذه الأدوات الطبية المصغرة ليس دائما أمرا سهلا.

ولكن يوجد الآن نوع جديد من البطاريات القابلة لإعادة الشحن يمكن أن تساعد في هذا القسم. وتأتي مصنوعة من مواد صالحة للأكل، ويمكن أن تذوب بأمان في المعدة بمجرد أن تفعل ما تحتاج إلى القيام به.
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ويعمل النموذج الأولي للجهاز الموضح في دراسة جديدة عند 0.65 فولت هو غير ضار ويوفر تيارا من 48 ميكرو أمبيرا لمدة 12 دقيقة - ضمن النطاق المطلوب لمنح الأجهزة الإلكترونية الصغيرة مصدرا للطاقة.

وينقل موقع "ساينس ألرت" عن المعد ماريو كايروني، وهو باحث الإلكترونيات الجزيئية في المعهد الإيطالي للتكنولوجيا، قوله: "تتراوح الاستخدامات المستقبلية المحتملة من الدوائر الصالحة للأكل وأجهزة الاستشعار التي يمكنها مراقبة الظروف الصحية إلى تشغيل أجهزة الاستشعار لمراقبة ظروف تخزين الطعام. وعلاوة على ذلك، نظرا لمستوى أمان هذه البطاريات، يمكن استخدامها في لعب الأطفال، حيث يوجد خطر كبير من الابتلاع".

وصُممت من قائمة متنوعة من المكونات، وهي أول بطارية وظيفية قابلة لإعادة الشحن يمكن تقديمها كوجبة خفيفة. وتشمل مكوناته فيتامين ريبوفلافين لأنود البطارية (نهايته "السلبية")، ومكملات كيرسيتين مثل الكاثود (النهاية "الإيجابية"). ويتكون المنحل بالكهرباء (الذي يولد الشحنة الكهربائية) من محلول قائم على الماء، والفاصل (الذي يمنع الدوائر القصيرة) مصنوع من ورق النوري، وهو اسم الأعشاب البحرية التي تجدها في مطاعم السوشي.

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