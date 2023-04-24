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تكنولوجيا وعلوم

وظيفة رائعة من "غوغل".. اكتشفوها

Lebanon 24
24-04-2023 | 16:00
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أطلقت شركة "غوغل" وظيفة الأرشفة الأوتوماتيكية الجديدة، لأرشفة التطبيقات، التي يقل استخدامها، لتوفير مساحة للتخزين عند امتلاء الذاكرة.

وأوضحت الشركة أن التطبيقات التي تؤرشف تحتفظ بأيقونتها وبالبيانات الشخصية للمستخدم.
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مع هذا، فإنه تتوفر للمستخدم إمكانية إعادة تنزيل تلك التطبيقات مجدداً، شرط استمرارها على متجر التطبيقات غوغل Play.

وعن كيفية عمل الوظيفة الجديدة، أوضحت غوغل أن محاولة تنزيل تطبيق جديد، في غياب مساحة ذاكرة كافية على الجهاز، تظهر نافذة تستفسر عن  إتاحة الأرشفة الأوتوماتيكية، وإذا اختارها المستخدم تؤرشف  التطبيقات غير المستخدمة على جهاز المستخدم أوتوماتيكياً، لتفريغ مساحة كافية لتنزيل التطبيق الجديد.
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