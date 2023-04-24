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تكنولوجيا وعلوم

من "نيسان".. 3 سيارات جديدة وهذه مواصفاتها

Lebanon 24
24-04-2023 | 23:00
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كشفت شركة نيسان النقاب عن 3 سيارات جديدة، في معرض شنغهاي الدولي للسيارات الذي يمتد إلى 27 من الشهر الجاري.

وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة Arizon Concept، تظهر سيارة SUV مع خطوط تصميم عصرية، بمقصورة داخلية بسيطة ومواد عالية الجودة، وخالية من الأعمدة والسقف الزجاجي الكبير.
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ويرحب بالركاب المساعد الشخصي الافتراضي "Eporo"، الذي يتفاعل معهم بطريقة طبيعية ويجيب بدقة بناء على الوقت والطقس والبيانات الأخرى.

ويتعرف نظام الإضاءة التفاعلي في Arizon أيضاً على الركاب ويضبط أوتوماتيكيا الإضاءة وفق تفضيلاتهم، كما يمكن للمستخدم الاختيار من بين أوضاع الإعدادت المختلفة للترفيه والاسترخاء والنوم.

وتقدم نيسان سيارتها Max-Out الرياضية الكهربائية بتصميم انسيابي ومركز ثقل منخفض، مع نظام الدفع الرباعي.
وأزاحت نيسان الستار عن سيارتها الكروس أوفر X-Trail e-Power الجديدة بقوة 157 كيلووات/213 حصاناً مع نظام الدفع الرباعي e-4orce، بينما يولد النظام في نسخة الدفع الهجين المعتدل قوة 120 كيلووات/163 حصاناً.
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