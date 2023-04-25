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تكنولوجيا وعلوم
سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة قريباً.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
25-04-2023
|
02:00
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أعلنت الخدمة الصحافية لمركز القبة السماوية الفلكي في موسكو أن سكان الأض سيتمكنون من مشاهدة ظاهرة فلكية مميزة قريبا.
وقالت الخدمة الصحافية في بيان: "ليل 5 إلى 6 أيار هذا العام سيبلغ تساقط شهب الدلويات أو Aquariids ذروته. ووفقا لتوقعات منظمة النيازك الدولية سيتمكن سكان بعض مناطق الأرض في تلك الليلة من مشاهدة 50 شهابا في السماء كل ساعة".
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وأضاف البيان: "في تلك الليلة ستكون ذروة تساقط شهب Aquariids، وسيكون بالإمكان رؤية الشهب في الجهة الجنوبية الشرقية من السماء فوق خط الأفق، لكن ظروف مراقبتها لن تكون مواتية جدا هذه السنة كون القمر سيكون في مرحلة الاكتمال في ذلك الموعد وضوؤه سيكون ساطعا في السماء".
وظاهرة تساقط الشهب من كوكبة الدلو تظهر كل سنة في الفترة ما بين 15 نيسان إلى 28 أيار، لكنها تبلغ ذروتها في أوائل أيار، لذا يطلق عليها أحيانا اسم May Aquariids، وعموما في الفترة ما بين 3 إلى 10 أيار من كل عام يمكن ملاحظة 30 شهابا متساقطا في السماء في كل ساعة تقريبا. (روسيا اليوم)
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