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تكنولوجيا وعلوم

اليكم أحد أفضل الهواتف القابلة للطي التي ستظهر هذا العام! (فيديو)

Lebanon 24
25-04-2023 | 23:00
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تستعد Xiaomi للكشف عن هاتف جديد قابل للطي سيكون من بين أفضل الهواتف الذكية التي ستظهر هذا العام.
 
 
وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف سيحصل على هيكل قابل للطي من المنتصف أبعاده (161.1/144.7/5.4) ملم وزنه 262غ.
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أما شاشته الأساسية فستكون مرنة من نوع LTPO2 OLED بمقاس 8.5 بوصة، دقة عرضها (2160/1914) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1300 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10 وDolby Vision.

وستكون الكاميرا الأساسية في هذا الهاتف ثلاثية العدسة بدقة (50+12+12) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض وعدسة لتصوير الماكرو، والكاميرا الأمامية  ستأتي بدقة 20 ميغابيكسل.
 
 
 

وسيضمن الأداء الممتاز للجهاز نظام تشغيل Android 13 مع واجهات MIUI Fold 14، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.
 
 
وسيحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي. (روسيا اليوم)
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