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تكنولوجيا وعلوم
الارقام مخيفة... كم بلغ عدد مستخدمي "العاب الفيديو" حول العالم؟
Lebanon 24
26-04-2023
|
02:00
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كشفت شركة لتحليل أسواق ألعاب الفيديو أن نحو نصف البشرية يمارسون نوعاً من ألعاب الفيديو، وهو ما يظهر آفاقا واعدة أمام هذا القطاع الرقمي.
رقم ضخم يشير إلى الشهرة المتزايدة لهذه الصناعة التي يتوقع أن تفوق قيمتها نصف تريليون دولار بحلول عام 2027.
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في المنحى نفسه، يؤكد هذا الرقم أن ألعاب الفيديو باتت أكثر من أي وقت مضى جزءا لا يتجزأ من حياتنا كبشر.
لكن شركة تحليل الأسواق DFC INTELLIGENCE تقول إن ث370 مليون لاعب فقط يمثلون القاعدة الحقيقة لصناعة ألعاب الفيديو.
أي أن هؤلاء يملكون أجهزة للألعاب مثل الكمبيوتر الشخصي والبلاي ستيشن وإكس بوكس وغيرها، وينفقون أموالاً باستمرار على شراء "الفيديو غيمز".
أما العدد الأكبر من اللاعبين فيمارسون ألعاب الفيديو على هواتفهم المحمولة، وبالتالي أمام شركات الألعاب فرصة لدفع هؤلاء لشراء أجهزة منزلية للألعاب.
فرصة يرى الخبراء أنها ستدرّ أرباحا بمليارات الدولارات حال نجاحها لتضخ في هذا سوق صناعة ألعاب الفيديو الذي تبلغ قيمته مئات ملايين الدولارات سنوياً.(سكاي نيوز عربية)
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