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تكنولوجيا وعلوم

خاصية جديدة تطلقها "غوغل"... ما هي؟

Lebanon 24
26-04-2023 | 08:00
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أطلقت شركة غوغل وظيفة الأرشفة التلقائية (Auto-archive) الجديدة التي تتيح أرشفة التطبيقات القليلة الاستخدام، وذلك من أجل توفير مساحة للتخزين في حال امتلاء الذاكرة عن آخرها، من دون الحاجة إلى إلغاء تثبيت هذه التطبيقات.
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وأوضحت الشركة الأميركية أن التطبيقات التي تتم أرشفتها، سيحتفظ بأيقونتها وبالبيانات الشخصية للمستخدم، وتتوفر للمستخدم إمكانية إعادة تنزيلها مجددا، بشرط استمرار وجودها في متجر التطبيقات "غوغل بلاي" (Google Play).

وعن كيفية عمل الوظيفة الجديدة، أوضحت غوغل أنه عندما يحاول المستخدم تنزيل تطبيق جديد، ولا توجد مساحة ذاكرة كافية على جهازه، ستظهر نافذة منبثقة تستفسر عما إذا كان يريد إتاحة الأرشفة التلقائية.

وإذا اختار المستخدم الأرشفة التلقائية، فستتم أرشفة التطبيقات غير المستخدمة على جهاز المستخدم، وذلك لتفريغ مساحة كافية لتنزيل التطبيق الجديد.

وتقول غوغل إن ميزة الأرشفة التلقائية يمكن أن تقلل سعة التخزين التي تشغلها التطبيقات غير المستخدمة بشكل متكرر بنسبة 60% تقريبا، دون إزالة التطبيق بالكامل أو البيانات المرتبطة به من جهاز المستخدم.

وستكون هذه الميزة مفيدة للذين يستخدمون أجهزة أندرويد (Android) التي تفتقر إلى مساحة تخزين، أو المستخدمين الذين يترددون في حذف التطبيقات تمامًا لتوفير بعض المساحة.(الجزيرة)
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