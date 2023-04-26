يمكنك الآن تشغيل واتساب من 5 هواتف.. تابع التفاصيل!

أعلن مارك زوكربيرغ رئيس شركة "ميتا" المالكة لتطبيق واتساب أنه يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول على حساب واتساب الخاص بهم من أربعة هواتف إضافية أو 5 ككل.

وقال زوكربيرغ عبر منشور على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بدءًا من اليوم (الثلاثاء)، يمكنك تسجيل الدخول إلى نفس حساب واتساب على ما يصل إلى أربعة هواتف".

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ويمكن لمستخدمي واتساب الآن ربط أربعة هواتف ذكية إضافية عن طريق مسح رموز QR باستخدام هواتفهم الأساسية، ففي السابق كان يستطيع المستخدمون بالفعل من توصيل ما يصل إلى أربعة أجهزة كمبيوتر أو أجهزة لوحية بحساب واتساب واحد، ولكن الآن أصبح يمكنهم تسجيل الدخول عبر هواتف.





هذه الميزة "المطلوبة بشدة" ستناسب أولئك الذين لديهم هاتف للعمل وهاتف للاستخدام الشخصي ولكنهم ما زالوا يريدون جميع محادثاتهم ضمن حساب واتساب واحد- على الرغم من أن البعض قال إن الأزواج الذين لا يثقون بهم سيحاولون تسجيل الدخول إلى حساب شريكهم.

وسيكون التحديث الجديد متاحًا للجميع خلال الأسابيع المقبلة.

وردًا على المخاوف من تسجيل الغرباء الدخول على حسابهم الخاص، قالت واتساب إنه يمكن للمستخدمين التحقق من أي أجهزة أخرى متصلة بحساباتهم وتسجيل خروجهم عن بُعد من هواتفهم. (العربية)