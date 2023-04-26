تحطم مسبار فضاء ياباني خلال محاولته الهبوط على القمر

تحطمت مركبة فضائية تابعة لشركة يابانية أثناء محاولتها الهبوط على سطح القمر اليوم الأربعاء، حيث انقطع الاتصال بها قبل لحظات من الهبوط.

وأكدت شركة "آي سبيس" اليابانية الناشئة بعد أكثر من ست ساعات من انقطاع الاتصال أن المركبة ارتطمت بالقمر وتحطمت.

Advertisement

وتعد الحادثة انتكاسة مخيبة لآمال شركة "آي سبيس"، التي كانت على وشك القيام بما لم تفعله سوى ثلاث دول فقط، بعد مهمة استغرقت 4 أشهر ونصف الشهر، في الهبوط بنجاح بمركبة فضائية على القمر.





وتمسك تاكيشي هاكامادا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "آي سبيس"، بالأمل حتى بعد فقدان الاتصال عندما هبطت المركبة مسافة آخر 10 أمتار قبل الهبوط المقرر، والتصق مراقبو الرحلة بشاشاتهم في طوكيو حيث مرت الدقائق دون أي استجابة من المركبة.

وأحاط الفريق في غرفة التحكم بهاكامادا عندما أعلن عن فشل الهبوط على الأرجح.



وجاء في البيان الختامي: "تشير الاحتمالات إلى أن المسبار واجه هبوطاً صعباً على سطح القمر".



وكانت المركبة هاكتو-آر ميشن 1 (إم1) قد انطلقت من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأميركية على متن صاروخ مملوك لشركة "سبيس إكس" في كانون الاول الماضي وأكملت العديد من أهداف المهمة قبل أن تبدأ محاولتها للهبوط على سطح القمر.



لو أن الأمور سارت على ما يرام، لكانت "آي سبيس" أول شركة خاصة تنجح في الهبوط على سطح القمر.



وتعهد هاماكادا بالمحاولة مرة أخرى، معلناً عن إطلاق ثانٍ العام المقبل.



ونجحت ثلاث حكومات فقط في الهبوط بنجاح على سطح القمر، هي روسيا والولايات المتحدة والصين. وحاولت مؤسسة إسرائيلية الهبوط على سطح القمر عام 2019، لكن مركبتها الفضائية تحطمت عند الهبوط. (العربية)