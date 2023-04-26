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تكنولوجيا وعلوم

هاتف جديد من Xiaomi يتحدى أفضل هواتف أندرويد

Lebanon 24
26-04-2023 | 23:00
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تستعد Xiaomi لإطلاق هاتف جديد زودته بتقنيات تجعل منه أحد أفضل أجهزة أندرويد الذكية.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Xiaomi Poco F5 Pro حصل على هيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (163.7/76.4/7.8) ملم، وزنه 196غ.
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أما شاشته فجاءت Super AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1300 شمعة/م تقريبا، وحُميت بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 5 المضاد للصدمات والخدوش.
 
ويعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1، ومعالج رسوميات Adriano 730، ونظام Android 13، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.
 
أما كاميرته الأساسية فأتت ثلاثية العدسات بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

وزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB-C، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4520 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع. (روسيا اليوم) 
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