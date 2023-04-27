خطوة سرية تحتاجها لحذف سجل بحث غوغل الخاص بك!

يبدو أن بيانات البحث الخاصة بك تظل على "غوغل" ما لم تتخذ خطوة سرية أخرى للتخلص منها تماما.

والطريقة الأكثر شيوعا لمسح عمليات البحث السابقة هي الضغط على "Control" و"H" على لوحة المفاتيح أو بالنقر فوق النقاط الثلاث الصغيرة في أعلى يمين Chrome.

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لكن الميزة المخفية تأخذ هذه الخطوة إلى الأمام عن طريق حذف البيانات المرتبطة بحسابك والتي ربما كان عملاق التكنولوجيا يحتفظ بها.

وللقيام بذلك، انقر أولا على صورة ملفك الشخصي الموجودة في الزاوية اليمنى العليا من Chrome بجوار شريط البحث.

ويجب على المستخدمين بعد ذلك النقر فوق "إدارة حساب غوغل الخاص بك"، ما سيؤدي إلى قائمة بها العديد من علامات التبويب بما في ذلك "البيانات والخصوصية" و"الأمان" و"المعلومات الشخصية".

وتتضمن أسهل طريقة للوصول إلى سجل الويب الخاص بك، كتابة "نشاطي" في شريط البحث داخل الصفحة (وليس الموجود في الجزء العلوي من الشاشة). والنقر على خيار "نشاطي" عندما ينبثق، سينقلك إلى صفحة أخرى تعرض جميع عمليات البحث السابقة.

ويمكن تصفيتها بناء على موقع الويب المستخدم أو تاريخ البحث إذا كنت حريصا على إلقاء نظرة خاطفة على مشاهدات الصفحة السابقة.

ومع ذلك، فأنت حريص فقط على محو عمليات البحث هذه نهائيا، انقر فوق الزر "حذف".

ويمكن للمستخدمين بعد ذلك اختيار ما إذا كانوا سيحذفون جميع عمليات البحث التي تم إجراؤها على الإطلاق أو تلك التي تمت مشاهدتها في آخر يوم أو ساعة أو نطاق زمني مخصص.



وقبل أن يتم الحذف، ستعرض لك غوغل قائمة بالمنتجات التي يتضمنها، سواء كانت Chrome فقط أو مواقع أخرى مثل "يوتيوب".



وبعد النقر فوق هذا، قد يُطلب منك تقديم تأكيد نهائي واحد قبل المضي قدما في الحذف.



وبينما تحذف هذه العملية سجلك، يذكر غوغل أنه سيتم الاحتفاظ بالبيانات الأخرى طالما أنك تحتفظ بحسابك من أجل مساعدة عملاق التكنولوجيا على تحسين خدماته.



وتقرأ شروط الخصوصية في غوغل "نحتفظ ببعض البيانات عن عمر حسابك في غوغل، إذا كانت مفيدة لمساعدتنا في فهم كيفية تفاعل المستخدمين مع ميزاتنا وكيف يمكننا تحسين خدماتنا. على سبيل المثال، بعد حذف بحث غوغل معين من "نشاطي"، قد نحتفظ بمعلومات حول عدد المرات التي تبحث فيها عن الأشياء، ولكن ليس ما تبحث عنه. وعندما تحذف حساب غوغل الخاص بك، تتم أيضا إزالة المعلومات المتعلقة بعدد المرات التي تبحث فيها عن الأشياء".



ويمكن أيضا استخدام علامة التبويب "نشاطي" لتغيير سجل المواقع، حيث تقدم غوغل توصيات قريبة وخرائط مخصصة لمن يقدمون هذه البيانات.



ويتم إيقاف تشغيل هذا افتراضيا ولكن يمكن للمستخدمين الاشتراك، بشرط أن يكونوا أكبر من 18 عاما.



وتنص نصيحة غوغل على ما يلي: "عند تشغيل "سجل المواقع"، قد ترى عددا من المزايا عبر منتجات غوغل وخدماتها، بما في ذلك الخرائط المخصصة، والتوصيات المستندة إلى الأماكن التي زرتها، والمساعدة في العثور على هاتفك، وتحديثات حركة المرور في الوقت الفعلي والمزيد من الإعلانات المفيدة". (روسيا اليوم)