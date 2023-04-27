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تكنولوجيا وعلوم

OnePlus تكشف عن سعر أول حواسبها اللوحية.. كم بلغ؟

Lebanon 24
27-04-2023 | 08:00
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كشفت OnePlus عن سعر حاسبها اللوحي الجديد الذي طورته ليكون منافسا لحواسب سامسونغ وهواوي الحديثة المتوسطة الفئة.
وأشارت الشركة إلى أن OnePlus Pad سيظهر رسمياً في الأسواق العالمية ابتداءا من 28 نيسان الجاري، وبسعر 479 دولارا تقريبا.
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ويتميز هذا الحاسب بهيكل مصنوع من مواد ممتازة، وزنه 552 غ، كما حصل على شاشة IPS LCD بمقاس 11.6 بوصة، ودقة عرضها (2000/2800) بيكسل، وترددها يصل إلى 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها 500 شمعة/م.
وبالسعر المذكور سيطرح الحاسب بذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت، وسيعمل بنظام Android مع واجهات OxygenOS 13.1.


وحصل الحاسب على كاميرا أساسية بدقة 13 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، ودعم بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 9510 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واطاً.

ومن المفترض أن يطرح مع هذا الحاسب ملحقات خارجية منها لوحة مفاتيح أنيقة، وقلم ذكي يمكن من خلاله الرسم والكتابة على الشاشة والتحكم بالتطبيقات.
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