Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

انتظرها المستخدمون طويلا.. "واتساب" يطرح "ميزة ثورية" ما هي؟

Lebanon 24
27-04-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1061239-638182002931750326.jpg
Doc-P-1061239-638182002931750326.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يطلق تطبيق المراسلة المشهور،"واتساب" ميزة جديدة انتظرها المستخدمون طويلا ستجعلهم قادرين على فتح حسابهم من عدة أجهزة في نفس الوقت.

وستفسح الميزة المجال أمام المستخدمين لفتح حسابهم من جهازهم الأساسي ومن 4 أجهزة أخرى مع القدرة على إرسال واستقبال الرسائل من جميعها في نفس الوقت.
Advertisement

وأكد القائمون على التطبيق أن الميزة لن تؤثر مطلقا على خصوصية البيانات، علما بأنه سيتم تسجيل الخروج من كافة الأجهزة المضافة تلقائيا في حال كان الجهاز الرئيسي الذي تم تفعيل الحساب عليه غير نشط لفترة طويلة.

وخلال الأيام القادمة سيصل التحديث للمستخدمين، كما سيحمل التحديث معه ميزات تسهل عملية الدخول إلى التطبيق من عدة أجهزة دون الاعتماد على رمز "كيو آر". (سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:26 | 2023-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:35 | 2023-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2023-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2023-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2023-04-27
07:30 | 2023-04-27
05:00 | 2023-04-27
02:00 | 2023-04-27
23:00 | 2023-04-26
16:00 | 2023-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website