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تكنولوجيا وعلوم

مروحية ناسا تلتقط صورا جوية لـ"برسفيرنس" خلال رحلتها الـ51 فوق المريخ!

Lebanon 24
27-04-2023 | 14:00
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سجلت مروحية المريخ "إنجينويتي" (Ingenuity)، التابعة لوكالة ناسا، 51 رحلة فوق سطح الكوكب الأحمر، مستمرة بذلك في إثارة إعجاب المجتمع العلمي.

وخلال رحلتها رقم 51 يوم السبت 22 نيسان، التقطت "إنجينويتي" صورة للروبوت المرافق لها، العربة الجوالة برسفيرنس، من ارتفاع 12 مترا (40 قدما) فوق سطح المريخ.
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وفي الصورة، يمكن رؤية برسفيرنس بلا حراك في التربة الحمراء للكوكب في الخلفية، ولا يمكن تمييزها تقريبا عن الصخور الكبيرة المتناثرة عبر منظر المريخ.

وشارك مختبر الدفع النفاث (JPL) التابع لناسا الصورة على "تويتر" يوم الاثنين 24 نيسان، مضيفا أن رحلة "إنجينويتي" رقم 51 استغرقت أقل من 137 ثانية، وشهدت المروحية الصغيرة تسافر لما مجموعه 188 مترا (617 قدما).

ويتناوب الروبوتان الموجودان على سطح المريخ في التقاط صور رائعة لبعضهما البعض. وفي الأسبوع الماضي فقط، التقطت مركبة برسفيرنس صورة تظهر كمية هائلة من غبار المريخ المتراكم على دوارات المروحية.

وجاءت أحدث الصور الإبداعية بعد تسعة أيام فقط من رحلة المروحية الخمسين فوق سطح الكوكب.

وكانت المروحية التي يبلغ وزنها 1.8 كغ، تهدف في الأصل إلى القيام بخمس رحلات فقط في الغلاف الجوي الرقيق للمريخ لتحديد ما إذا كانت الرحلة ممكنة على الكوكب الأحمر.

ومنذ رحلتها الأولى في نيسان 2021، واصلت إثبات قدرتها على الإقلاع والهبوط المتكرر.

وبسبب المسافة بين المريخ والأرض، فإن القيادة عن بعد أمر مستحيل، لذلك تطير المروحية في مسارات طيران مبرمجة مسبقا.

وأصبحت بمثابة مستكشف لبرسفيرنس، ما يساعد في تحديد المواقع التي تهم المركبة الجوالة في مهمتها للبحث عن علامات الحياة القديمة على الكوكب الأحمر.

وفيما   كانت المروحية تلتقط الصور الجوية، كانت مركبة برسفيرنس منشغلة في جمع عينات التربة والصخور التي ستُعاد يوما ما إلى الأرض عبر مهمة عودة عينة المريخ الطموحة.

وستحمل تلك الحملة، وهي مشروع مشترك بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، طائرات هليكوبتر إلى المريخ لاستعادة العينات التي كانت برسفيرنس تخبئها في مستودع عينات.
ووفقا للخطط الحالية، سترسل مركبة Earth Return Orbiter التي صنعتها وكالة الفضاء الأوروبية العينات إلى الأرض للهبوط في صحراء يوتا في عام 2033. (روسيا اليوم)
 
An image taken by NASA's Ingenuity Mars Helicopter using its high-resolution color camera mounted in the helicopter's fuselage and pointed approximately 22 degrees below the horizon. This is a color image showing the reddish brown rocky terrain of Mars with a few small hills in the foreground and background. A small shadow of Ingenuity appears in the lower right-hand corner of the frame. The Perseverance Mars rover appears in the upper left-hand corner of the frame. It is small but the shape and outline of the rover is very clear. There is a hazy blue sky in the background. This image was acquired on April 23, 2023, the date of Ingenuity's 51st flight.
 
Photo shows a rocky hill on Mars, with much larger hills in softer focus in the background. Against a background of dusty terrain, NASA’s small, robotic Ingenuity Mars Helicopter is visible.
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