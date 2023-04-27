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تكنولوجيا وعلوم
مصنع "GAZ" يُطلق مركبات كهربائية مميزة
Lebanon 24
27-04-2023
|
23:00
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أعلن مصنع "GAZ" عن إطلاق الإنتاج التسلسلي لمركباته الكهربائية الجديدة التي طورتها لتكون مركبات عملية ومتعددة الاستخدامات.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المصنع سيطلق عدة نماذج من المركبات الكهربائية منها مركبات صغيرة يمكن تجهيزها بمقعدين أو 4 مقاعد لتستعمل كآليات للتنقل داخل المدن أو عربات للنقل في المطارات والمنشآت الصناعية أو المراكز التجارية.
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وتظهر الصور التي سربتها بعض المواقع الروسية أن المصنع طور أيضا شاحنات كهربائية صغيرة مجهزة بمقصورة تتسع لراكبين وبصندوق خلفي يمكن استعماله للنقل.
وبالرغم من أن المصنع لم يكشف عن المواصفات التقنية والفنية لمركباته الجديدة بعد إلا أن التوقعات تشير إلى أن الإقبال سيكون كبيرا عليها في روسيا كون "GAZ" سيكون ثاني مصنع في البلاد يطور مثل هذه الآليات محليا.
ويرى العديد من الخبراء أن بدء الإنتاج الصناعي الضخم للمركبات الكهربائية في روسيا سيفتح الطريق أمام تطوير ألية النقل المستدام في البلاد، وسيحافظ على نظافة البيئة، وسيضمن استقلال السوق المحلية للاستغناء عن المركبات الكهربائية المستوردة. (روسيا اليوم)
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