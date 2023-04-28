"إيموجي" جديدة وطريفة قيد الاعداد... اليكم التفاصيل

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يعمل تطبيق "واتساب" دائماً على تطوير ميزاته وإضافة ما يجعل منه سهل الاستخدام وممتعاً في ذات الوقت.فقد كشف تسريب جديد أن التطبيق يعمل على ميزة جديدة ستمنح المستخدمين طريقة أخرى للتعبير عن أنفسهم.وأوضح التسريب أن الرموز التعبيرية المتحركة ستصل قريباً إلى إصدارات iOS وAndroid وDesktop من النظام الأساسي، على الرغم من أنه من غير المؤكد متى بالضبط.إلى ذلك، تم اكتشاف الميزة القادمة من قبل خبراء "واتساب" المستقلين WABetaInfo، الذين نشروا صورة GIF للرموز التعبيرية الجديدة.وأظهر الرمز التعبيري وجهاً يرتدي زي الاحتفال وقبعة وهو يدور حول نفسه أثناء نفخ البوق.يأتي ذلك بعد تقديم ميزة "واتساب" الجديدة التي تتيح إجراء مكالمات فيديو لما يصل إلى ثمانية أشخاص من سطح المكتب الخاص بك (Desktop).وقال موقع WABetaInfo إن التطبيق يعمل على جلب الرموز التعبيرية المتحركة إلى التحديث المستقبلي.وأضاف أن العمل قيد التطوير لجعل إرسال الرموز التعبيرية المتحركة ممكناً وسيتم إصدارها في التحديث المستقبلي.كذلك أشار إلى أن هذا التحسين التجميلي للتطبيق سيعزز تجربة المستخدم أثناء إرسال الرسائل لجعل المراسلة أكثر متعة وإيصال المشاعر بشكل أكثر فعالية.ووفقاً للتقرير، سيتم إرسال الرموز التعبيرية المتحركة افتراضياً عند توفر النسخة المتحركة من رمز تعبيري معين.ولكن هذا قد يعني أن مستخدمي واتساب لن يتمكنوا من إيقاف تشغيل الرسوم المتحركة إذا كانوا يريدون استخدام الرموز التعبيرية القياسية الثابتة.(العربية)