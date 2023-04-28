Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

سلطان النيادي يجري مهمة السير في الفضاء اليوم

Lebanon 24
28-04-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1061519-638182809296018607.jpg
Doc-P-1061519-638182809296018607.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء أن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي سيخرج اليوم الجمعة من المحطة الفضائية في مهمة تاريخية إلى الفضاء المفتوح.
وسينفذ النيادي هذه المهمة في إطار المهام الموكلة للبعثة 69 الموجودة على متن المحطة الفضائية الدولية، الأمر الذي يعد إنجازا لدولة الإمارات العربية.
Advertisement
وسيخرج في مهمته إلى الفضاء المفتوح مع رائد الفضاء الأميركي، ستيفن بوين التابع لوكالة ناسا، ومن المتوقع أن تستمر المهمة 6.5 ساعات تقريبا، وخلالها سيقوم الرائدان بالعمل على صيانة بعض أقسام المحطة وتحديثها، والهدف الأساسي هو تغيير وحدة RFG الخاصة بترددات الراديو، وهي جزء من نظام الاتصالات S-Band الخاص بمحطة الفضاء الدولية، تمهيدا لإعادتها إلى الأرض.


وسيكمل النيادي والفريق الذي يعمل معه سلسلة من المهام التحضيرية لتركيب ألواح شمسية، حيث سيتم تركيب هذه الألواح خلال مهمة لاحقة في يونيو المقبل، وستسهل هذه التحضيرات على رواد الفضاء العمل خلال المهمة المقبلة.


ينطلق البث المباشر لتغطية المهمة عند الساعة 4:30 مساءً بتوقيت الإمارات، ويمكن متابعته عبر الرابط التالي www.mbrsc.ae/live، في حين ستبدأ المهمة عند الساعة 5:15 مساء.
وتجدر الإشارة إلى أن رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي كان قد ذهب إلى المحطة الفضائية الدولية ضمن طاقم المهمة crew-6، ليخوض أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء ستستمر لستة أشهر متواصلة في المحطة. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
11:00 | 2023-04-28
08:46 | 2023-04-28
05:00 | 2023-04-28
02:00 | 2023-04-28
23:19 | 2023-04-27
23:00 | 2023-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website