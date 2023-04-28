سلطان النيادي يجري مهمة السير في الفضاء اليوم

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء أن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي سيخرج اليوم الجمعة من المحطة الفضائية في مهمة تاريخية إلى الفضاء المفتوح.

وسينفذ النيادي هذه المهمة في إطار المهام الموكلة للبعثة 69 الموجودة على متن المحطة الفضائية الدولية، الأمر الذي يعد إنجازا لدولة الإمارات العربية.

Advertisement

وسيخرج في مهمته إلى الفضاء المفتوح مع رائد الفضاء الأميركي، ستيفن بوين التابع لوكالة ناسا، ومن المتوقع أن تستمر المهمة 6.5 ساعات تقريبا، وخلالها سيقوم الرائدان بالعمل على صيانة بعض أقسام المحطة وتحديثها، والهدف الأساسي هو تغيير وحدة RFG الخاصة بترددات الراديو، وهي جزء من نظام الاتصالات S-Band الخاص بمحطة الفضاء الدولية، تمهيدا لإعادتها إلى الأرض.





وسيكمل النيادي والفريق الذي يعمل معه سلسلة من المهام التحضيرية لتركيب ألواح شمسية، حيث سيتم تركيب هذه الألواح خلال مهمة لاحقة في يونيو المقبل، وستسهل هذه التحضيرات على رواد الفضاء العمل خلال المهمة المقبلة.





ينطلق البث المباشر لتغطية المهمة عند الساعة 4:30 مساءً بتوقيت الإمارات، ويمكن متابعته عبر الرابط التالي www.mbrsc.ae/live، في حين ستبدأ المهمة عند الساعة 5:15 مساء.

وتجدر الإشارة إلى أن رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي كان قد ذهب إلى المحطة الفضائية الدولية ضمن طاقم المهمة crew-6، ليخوض أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء ستستمر لستة أشهر متواصلة في المحطة. (روسيا اليوم)