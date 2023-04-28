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تكنولوجيا وعلوم

"غوغل" تضيف ميزة البحث المتطور داخل خدماتها المكتبية

Lebanon 24
28-04-2023 | 16:00
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أطلقت "غوغل" ميزة بحث متطورة داخل بعض خدماتها المكتبية السحابية، بحيث يمكن للمستخدم الوصول إلى مختلف أدوات التحكم والإعدادات داخل تلك الخدمات عبر الكتابة باللغة الطبيعية.

على سبيل المثال يقوم المستخدم بكتابة "من آخر من قام بمطالعة هذا المستند who last viewed this document"، لتنفتح أمامه أداة تتبع النشاط داخل المستند تسمى "Activity Dashboard".
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وبحسب بيان رسمي صادر عن الشركة، فإن الخدمات التي ستحصل على الميزة البحثية الجديدة هي خدمة المستندات "Docs"، وخدمة إنشاء الجداول البيانية "Sheets"، وكذلك خدمة إنشاء العروض التفاعلية "Slides".

الميزة الجديدة تتمثل في مربع بحثي منحني الجانبين مع علامة العدسة المكبرة، بحيث بمجرد الضغط بداخله سيكون بإمكان المستخدم الكتابة إما للبحث عن كلمة معينة، أو كتابة سؤال يرغب في إجابته أو أمر مباشر لتحرير وتعديل البيانات، ليتم فتح الأداة التي تتيح له تنفيذ ما يريد.
المصدر: الشرق
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