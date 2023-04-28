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تكنولوجيا وعلوم

"مايكروسوفت" تطلق تحديثاً جديداً لربط هواتف آيفون بأنظمة "ويندوز"

Lebanon 24
28-04-2023 | 23:00
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أطلقت شركة "مايكروسوفت" تحديثاً يتيح خصائص جديدة متعلقة بربط هواتف "آيفون" بالحواسيب العاملة بنظام تشغيل "ويندوز 11".

ويتيح التحديث لمستخدمي "آيفون" بدايةً من نظام تشغيل iOS 14 عدة مزايا أبرزها القدرة على إرسال واستقبال رسائل خدمة iMessage للمحادثات الفردية.
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وذكرت الشركة، على موقعها الرسمي، أن تحديث خدمة Phone Link سيسمح لمستخدمي "آيفون" باستقبال الإشعارات الواردة إلى هواتفهم، وإجراء المكالمات، والوصول إلى جهات الاتصال المخزنة على الهاتف، وإرسال واستقبال الرسائل النصية عبر خدمة iMessage داخل المحادثات الفردية.

وتختلف المزايا التي تقدمها خدمة Phone Link لمستخدمي "آيفون" عمّا توفره منذ سنوات لمستخدمي أندرويد الذين يمكنهم بالفعل تشغيل تطبيقات هواتفهم مباشرة على أجهزة "ويندوز" الحاسوبية.

ويبدأ التحديث الجديد بالوصول إلى مستخدمي "آيفون"، منتصف أيار المقبل على مستوى 85 دولة حول العالم، من خلال 39 لغة مختلفة.
المصدر: الشرق
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