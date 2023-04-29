صنع التاريخ.. شاهد أول عربي يمشي في الفضاء

وثق بث مباشر لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، على منصة "يوتيوب"، خروج رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، من معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية، ليصبح بذلك أول عربي يسير في الفضاء.

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وفي وقت سابق، قال النيادي، إنه سيخرج من معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية، يوم الجمعة.

وكتب النيادي على صفحته في موقع "تويتر": "اليوم نصل إلى محطة جديدة في مسيرتنا.. خضت تدريبات مكثفة لأكثر من 3 سنوات تحضيرًا لهذه المهمة التي تتطلب تركيزًا عاليًا، ودقة".

وأضاف: "ساعات قليلة وأخرج من وحدة معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية مرتديًا هذه البذلة".







وتابع: "ساعات قليلة ونسطر للعرب تاريخًا جديدًا، ويلامس علم الإمارات الفضاء". (سكاي نيوز)