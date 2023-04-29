جديد "تيك توك".. صور رمزية للمستخدمين بالذكاء الاصطناعي

تعمل خدمة مقاطع الفيديو القصيرة (تيك توك) TikTok على اختبار ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإنشاء صور رمزية للملفات الشخصية عن طريق تقنية الذكاء الاصطناعي.

وكان استشاري وسائل التواصل الاجتماعي Matt Navarra أول من رصد الميزة ونشر عنها عبر موقع تويتر مع لقطات للشاشة ومقاطع فيديو توضح آلية عملها.

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وتنشأ الميزة صورًا للرأس تشبه إلى حد كبير الصور المألوفة التي ينشئها تطبيق Lensa AI من شركة Prisma Labs.



وعلى غرار تطبيق (لينزا أي آي)، فإن الميزة الجديدة تطلب من المستخدم تقديم 3 إلى 10 صور ثم اختيار من 2 إلى 5 أنماط مختلفة للصور بتقنية الذكاء الاصطناعي.



وسيتم بعد ذلك إنشاء ما يصل إلى 30 صورة رمزية منفصلة في بضع دقائق. يمكنك بعد ذلك تنزيل صورة واحدة، أو عدة صور لاستخدامها كصورة للملف الشخصي أو في القصص. (العربية)