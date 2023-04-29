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تكنولوجيا وعلوم

ميزة قريبة من انستغرام.. إضافة الأغاني على منشورات الصور

Lebanon 24
29-04-2023 | 23:00
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يمكن أن يأتي إنستغرام بتحديث جديد يجعل صورك أكثر جاذبية، حيث تختبر الشركة ميزة تتيح لك إضافة الأغاني إلى الصور التي تنشرها على المنصة.

وأعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا عن الخبر على قناته على إنستغرام، مشيراً إلى أن الميزة متوفرة بالفعل في "عدد قليل من البلدان مع المزيد في المستقبل".
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وذكر زوكربيرج أيضاً أن إنستغرام يختبر طريقة لإضافة الموسيقى إلى Notes، وهي ميزة تشبه AIM تتيح لك مشاركة الحالة مع الأصدقاء.

ويأتي هذا بعد أيام من طرح إنستغرام لمحرر فيديو معاد تصميمه لـ Reels، جنباً إلى جنب مع ميزات المنشئ الأخرى. ويمكن أيضاً للمستخدمين الآن إضافة ما يصل إلى خمسة روابط في سيرتهم الذاتية.

وكتبت ميتا في منشور بالمدونة "هذا يجعل من السهل محاذاة عناصر الوقت من reel الخاصة بك مع اللحظات المناسبة بطريقة أكثر وضوحاً". وأشارت الشركة كذلك إلى أن أدوات التحرير الإضافية في الطريق لأنها تواصل محاولة التخلص من هيمنة تيك توك.

وقامت إنستغرام أيضاً بترقية صفحة رؤى Reels لمنح المبدعين إحساساً أعمق بكيفية أداء مقاطع الفيديو الخاصة بهم، بحسب موقع ليتسلي.
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