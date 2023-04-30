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تكنولوجيا وعلوم

خبر يهمّ المؤسسات الإعلامية... رسوم على المقالات في "تويتر" اعتباراً من أيار!

Lebanon 24
30-04-2023 | 05:00
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أعلن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تويتر أن منصة التواصل الاجتماعي ستسمح للناشرين ووسائل الإعلام، بفرض رسوم على المستخدمين على أساس كل مقال بنقرة واحدة، واصفاً ذلك بـ"الفوز لكل من المؤسسات العامة والإعلامية".
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وأضاف ماسك أن "هذه الميزة، التي سيتم إطلاقها في أيار ستجعل المستخدمين الذين لا يسجلون للحصول على اشتراك شهري يدفعون سعراً أعلى لكل مقال يظهر أمامهم بشكل عرضي ويريدون قراءته".

وأعلن ماسك، الجمعة، أن تويتر ستقتطع 10% من عائدات اشتراكات المحتوى بعد العام الأول، مؤكداً أن الشركة لن تستقطع هذه النسبة من العائدات خلال الاثني عشر شهراً الأولى.

وقال إن ذلك "يشمل اشتراكات النصوص الطويلة والمقاطع المصورة لعدة ساعات".
المصدر: الشرق
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