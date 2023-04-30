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تكنولوجيا وعلوم
شركة ناشئة تنجح في تمرير مكالمة هاتفية عبر الأقمار الصناعية
Lebanon 24
30-04-2023
|
11:00
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نجحت شركة AST SpaceMobile المتخصصة في تطوير وتصنيع الأقمار الصناعية، في إجراء مكالمة هاتفية تجريبية بين ولاية تكساس الأميركية واليابان باستخدام هاتفين ذكيين تقليديين، من دون الحاجة لأبراج تقوية الشبكات التقليدية، إذ تم نقل المكالمة الصوتية عبر قمر صناعي تابع للشركة، يحمل اسم "BlueWalker 3".
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وأوضحت الشركة في بيان، أن التجربة تمت باستخدام هواتف "غالاكسي إس 22" و"آيفون"، وبالتعاون مع شركات الاتصالات الأميركية AT&T والبريطانية Vodafone واليابانية Rakuten.
وتعتمد الشركة بشكل رئيسي على إنشاء بنية تحتية مشابهة لبروتوكول الاتصالات التقليدي 3GPP، الذي يتم استخدامه في مختلف شبكات الاتصالات التقليدية التي تعتمد على أبراج الاتصالات الأرضية، بالإضافة إلى إنشاء قمر صناعي ضخم يحمل الاسم BW3، ويتألف من 100 ألف شريحة استقبال للإشارات اللاسلكية، وبالتالي يمكن للقمر الصناعي استقبال تلك الإشارات من ارتفاع 1000 ميل فوق سطح الأرض.
ويتميز قمر الاتصالات الصناعي الفريد من نوعه بمساحة 64 متر مربع، مما يجعله الأكبر حجماً في فئته، ويدور في المدار المنخفض حول الأرض.
ولم تقدم الشركات المشاركة في التجربة الأولية أي معلومات حول جودة الصوت ومدى نقائه، ولكن أكدت شركة "إيه تي أند تي" أن المكالمة التجريبية تم إجراؤها عبر شبكات الجيل الثاني (2G)، ومن المقرر في المراحل المقبلة من التجربة استخدام شبكات أكثر تطوراً مثل LTE و4G و5G.
وتعاونت شركة AST SpaceMobile مع مقدمي خدمات الاتصالات في عدد من الدول، مثل "بيل كندا"، و"تيليفونيكا" و"أورانج"، لتقديم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لحوالي ملياري مشترك.
المصدر:
الشرق
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