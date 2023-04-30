بعد حظره لرفض إدارته التعاون مع الشرطة.. قاض يلغي قرار تعليق "تلغرام" في هذا اليلد

ألغى قاض برازيلي قرارا بتعليق استخدام تطبيق تلغرام في هذا البلد بعدما أحجمت الشركة المالكة عن توفير بيانات طلبتها السلطات في إطار تحقيق بنشاط مجموعات من النازيين الجدد على التطبيق.

واعتبر القاضي أمس السبت أن قرار التعليق في جميع أنحاء البلاد "غير منطقي"، لأنه يؤثر على "حرية الاتصال لآلاف الأشخاص الذين لا صلة لهم بالوقائع التي يتم التحقيق فيها"، بحسبما قالت المحكمة الإقليمية الفدرالية-2، في بيان.



ومع ذلك، فقد أبقى القاضي على غرامة يومية بقيمة مليون ريال (198 ألف دولار) كانت قد فرضت لعدم توفير المعلومات المطلوبة.



وطلبت الشرطة الفدرالية ومكتب المدعي العام البرازيلي من شركة تلغرام تزويدهما بالبيانات الشخصية لأفراد منظمتي "الحركة المعادية للسامية" و"الجبهة المعادية للسامية"، واللتان تحملهما السلطات المسؤولية في موجة هجمات شهدتها مدارس في الآونة الأخيرة. (روسيا اليوم)