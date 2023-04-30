غوغل تكشف.. لهذا السبب تم حظر 1.4 مليون تطبيق

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أعلنت غوغل أنها حظرت نشر 1.43 مليون تطبيق، كانت تنتهك سياساتها على متجر غوغل بلاي في عام 2022. وقالت غوغل إن هذا كان في محاولة للحفاظ على سلامة النظام الأساسي لكل من المستخدمين والمطورين.ولحمايتك من البرامج الضارة والبرامج غير المرغوب فيها، تقول غوغل إنها تفحص مليارات التطبيقات المثبتة يومياً، وتحظر العديد منها. وكضربة وقائية، منعت غوغل 1.43 مليون تطبيق من النشر. وفي الواقع، فرض حظر على هذه التطبيقات قبل أن تتاح لها فرصة انتهاك أمن المستخدمين الأبرياء.وواصلت غوغل أيضاً مكافحة مطوري البرامج الضارة وعصابات الاحتيال. وتم حظر 173000 حساب سيئ في العام الماضي، كما أكد عملاق البحث. وتحدد غوغل حساب المطور على أنه "سيء" إذا كان مرتبطاً بمجموعة مطورين احتيالية، أو ناشر تطبيق يعمل نيابة عن مجموعة مطورين احتيالية، أو مجموعة ناشرين احتيالية بنفسها.وأضاف التقرير أن فرض هذا الحظر ساعد في حماية المستخدمين من خسائر بأكثر من ملياري دولار يمكن أن تنتج عن المعاملات الاحتيالية.ونفذت غوغل إجراءات حماية وسياسات أقوى لنظام أندرويد، بالإضافة إلى زيادة التوعية والجهود التعليمية للمطورين. ونتيجة لذلك، تمكنت غوغل من منع ما يقرب من 500 ألف تطبيق من الوصول إلى الأذونات الحساسة التي اعتُبرت غير ضرورية. وهذا لا يعني أن غوغل منعت 500 ألف تطبيق ضار من النشر على غوغل بلاي. بدلاً من ذلك، حددت غوغل بالتعاون مع برامج مثل App Defense Alliance طرقاً لإنشاء تطبيقات يمكنها أداء وظائفها المقصودة دون تجاوز قدراتها الضرورية.وأدخلت غوغل إعدادات أمان وخصوصية محسّنة لأجهزة بيكسل التي تعمل بنظام أندرويد 13، مما يوفر إطاراً أقوى للأمان والخصوصية لملايين المستخدمين على مستوى العالم كل شهر. وهذا يعني أن جميع أجهزة غوغل الأحدث مثل Pixel 7 و Pixel 7 Pro و Pixel 6a وغيرها ستحصل على ميزة الأمان المحدثة هذه.وعلاوة على ذلك، يمكّن Private Compute Core هواتف بيكسل الذكية من تحديد التطبيقات الضارة بطريقة تحافظ على الخصوصية، مما يوفر ميزات أكثر قوة لضمان سلامة مستخدمي هذه الهواتف، بحسب صحبفة هيندوستان تايمز.