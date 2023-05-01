ماسك: المحادثات المشفرة تصل تويتر خلال أيام

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أعلن إيلون ماسك، مالك منصة تويتر، وصول ميزة المحادثات النصية الشخصية المشفرة بشكل طرفي هذا الأسبوع، بعد شهرين من التأخير.وتعد ميزة التشفير الطرفي للمحادثات End-to-End Encryption من المزايا الفريدة التي تحافظ على خصوصية المستخدمين، حيث تعتمد على تشفير محادثة ما على هواتف الأطراف المشاركين فيها، بحيث لا يمكن لأي طرف آخر الوصول إليها والاطلاع على محتواها، بما في ذلك الشركة المقدمة للخدمة، ومن بين الخدمات التي تقدم تلك الميزة حالياً واتساب وسيجنال.ونشر إيلون ماسك تغريدة عبر حسابه الرسمي، أشار فيها إلى أن قطاع الهندسة بالمنصة يركز حالياً على إتاحة ميزة التشفير الطرفي للمحادثات، وهي الميزة التي كان قد وعد ماسك بوصولها خلال مارس، إلا أن الأمر لم يتحقق حتى الآن.ومن بين جوانب تطوير ماسك لخدمة التراسل الفوري على تويتر، كانت مزايا الرد على الرسائل الفردية Reply a message، وكذلك إمكانية التفاعل بالوجوه التعبيرية على رسالة ما داخل محادثة.وأشارت تسريبات نشرتها الباحثة جاين مانشون على تويتر إلى أن المنصة عادت للعمل على تطوير المحادثات المشفرة في منتصف نوفمبر الماضي، أي بعد أيام قليلة من إتمام صفقة استحواذ ماسك عليها.