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تكنولوجيا وعلوم
"مجموعة السبع" تتفق على تعزيز الذكاء الاصطناعي "المسؤول"
Lebanon 24
01-05-2023
|
14:00
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اتفق الوزراء المعنيون بالشؤون الرقمية في مجموعة الدول السبع على تعزيز الاستخدام "المسؤول" للذكاء الاصطناعي وضرورة تبني قواعد تنظيمية له "على أساس المخاطر"، في الوقت الذي يسارع فيه نواب البرلمان الأوروبي لسن قانون للذكاء الاصطناعي من أجل فرض قواعد لتنظيم أدوات ناشئة مثل روبوت الدردشة "شات جي بي تي".
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وأكد وزراء التكنولوجيا والخدمات الرقمية من اليابان والولايات المتحدة ودول أوروبية أيضاً، خلال اجتماعهم الذي استمر يومين في شرق اليابان، على الحاجة إلى إنشاء ترتيب دولي لتعزيز التدفق الحر للبيانات الموثوقة عبر الحدود الوطنية، نظراً لأن تبادل البيانات أصبح جزءاً رئيسياً من التجارة العالمية، بحسب وكالة كيودو اليابانية.
وبحسب وكالة "كيويدو" اليابانية، جاء في البيان الختامي لاجتماع وزراء مجموعة الدول السبع أنه "بالنظر إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية أصبحت مهمة بشكل متزايد عبر البلدان والقطاعات، ندرك الحاجة إلى إجراء تقييم على المدى القريب للفرص والتحديات التي تنطوي عليها هذه التقنيات ومواصلة تعزيز السلامة والثقة".
المصدر: الشرق
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