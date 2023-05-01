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تكنولوجيا وعلوم

إجراء عليك اتخاذه في جهاز آيفون لتوفير الكثير من المال.. ما هو؟

Lebanon 24
01-05-2023 | 16:00
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يوفر جهاز آيفون وصولاً فورياً إلى مجموعة واسعة من خدمات الترفيه والفيديو والموسيقى والرفاهية التي يمكن أن تكون جميعها رائعة إذا استخدمتها بشكل صحيح. مع ذلك، قد يقوم المستخدم بعمليات اشتراك وشراء للعديد من الخدمات التي تتضمن رسوماً أسبوعية أو شهرية.
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وقد يقوم المستخدم أحياناً بتنزيل برامج مجانية تحتاج إلى تسجيل بيانات بطاقة الائتمان، والتي يتم سحب رصيد معين منها إن تمت ترقية البرنامج. وإذا نسي المستخدم اشتراكه في بعض هذه البرامج أو برامج أخرى اشترك في خدماتها المدفوعة ولم يعد يستخدمها، فقد تتراكم عليه هذه الاشتراكات دون أن يدري وينتهي به المطاف بإنفاق الكثير من المال.
لحسن الحظ، تسهل آبل التحقق من الاشتراكات التي قام بها المستخدم في هاتف آيفون، لإلغاء أي اشتراك لا يرغب به. 
إليك كيفية التحقق من اشتراكاتك والمبلغ الذي تدفعه كل شهر على جهاز آيفون، وفق ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية: 
- افتح جهاز آيفون الخاص بك واضغط على الإعدادات
- اضغط على ملف التعريف الخاص بك الذي ستجده في أعلى قائمة الإعدادات
- هنا سترى قائمة أخرى تحتوي على خيار الاشتراكات.
- بمجرد التحميل، ستظهر لك الآن قائمة كاملة بالخدمات وعمليات الشراء داخل التطبيق التي تشترك فيها.
- إذا وجدت واحدة لم تعد تستخدمها، فما عليك سوى النقر عليها واضغط على خيار الإلغاء.
إلى جانب إلغاء بعض الإشتراكات، هناك طريقة أخرى لتوفير بعض النقود. إذا كنت تستخدم الكثير من خدمات آبل المختلفة مثل آبل ميوزك وآبل تي في بلس، فمن المفيد التفكير في التبديل إلى حساب آبل وان، الذي يجمع هذه الخدمات في عدد من المنصات بسعر أرخص.
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