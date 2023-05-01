21
o
بيروت
24
o
طرابلس
28
o
صور
23
o
جبيل
11
o
صيدا
22
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
24
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
ميزة جديدة تهمّكم من "واتساب".. هذا ما على المستخدمين معرفته
Lebanon 24
01-05-2023
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
طرحت واتس آب تحديثاً جديداً من خلال الإصدار 2.23.9.22 على غوغل بلاي، ويتضمن التحديث الجديد ميزة اختيارية تمنح المستخدمين القدرة على مشاركة تحديثات الحالة تلقائياً على قصص فيسبوك، وهي متاحة لبعض مختبري الإصدارات التجريبية.
Advertisement
وستكون الميزة تلقائية عندما يتم تمكين الخيار يدوياً بواسطة المستخدم داخل إعدادات التطبيق.
وبعد تثبيت تحديث واتس آب بيتا لنظام أندرويد 2.23.9.22 المتاح على متجر غوغل بلاي، يمكن اكتشاف أن هذه الميزة متاحة الآن لبعض مختبري الإصدارات التجريبية فقط ولم يتم تعميمها بعد لجميع المستخدمين.
وإذا رأيت خيار فبسبوك جديد مباشرةً ضمن إعدادات خصوصية الحالة، فهذا يعني أن الميزة ممكّنة لحسابك. وعند تمكين هذه الميزة، سيتم نشر تحديثات الحالة تلقائياً على قصص فيسبوك، دون مغادرة واتس آب. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال بإمكانك التحكم في تحديثات الحالة التي تتم مشاركتها دائماً، ويمكنك إدارة من يمكنه رؤية تحديثات الحالة التي تمت مشاركتها على قصص فيسبوك من تطبيق فيسبوك.
ويعتقد أن هذه الميزة مفيدة لأولئك المستخدمين الذين اعتادوا على نشر تحديثات الحالة على قصص فيسبوك. وفي الماضي، كانت هناك ميزة مماثلة بالفعل ولكن تمت مطالبة المستخدمين بمشاركة تحديثات الحالة في كل مرة. وباستخدام هذه الميزة، تكون العملية تلقائية حتى يتمكن المستخدمون من توفير الوقت. وفي نفس الوقت هذه الميزة اختيارية ويتم تعطيلها افتراضياً بحيث يظل المستخدمون يتحكمون في مشاركة تحديثات الحالة مع جمهورهم المفضل، بحسب موقع واتس آب بيتا إنفو.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطوة مُفاجئة تخصّ الدولار من الصرافين.. ماذا حصل قبل ساعات؟
Lebanon 24
خطوة مُفاجئة تخصّ الدولار من الصرافين.. ماذا حصل قبل ساعات؟
13:52 | 2023-05-01
01/05/2023 01:52:22
Lebanon 24
Lebanon 24
3 خطوات مُهمّة قد يتخذها مصرف لبنان قريباً.. ما هي؟
Lebanon 24
3 خطوات مُهمّة قد يتخذها مصرف لبنان قريباً.. ما هي؟
01:45 | 2023-05-02
02/05/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تلاسنٌ بين وزير وصاحب مطعم: "الحساب جايي"!
Lebanon 24
تلاسنٌ بين وزير وصاحب مطعم: "الحساب جايي"!
01:30 | 2023-05-02
02/05/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ طارئ يهمّكم عن "الدولار الجُمركي".. هذه تفاصيله
Lebanon 24
خبرٌ طارئ يهمّكم عن "الدولار الجُمركي".. هذه تفاصيله
12:08 | 2023-05-01
01/05/2023 12:08:08
Lebanon 24
Lebanon 24
سيرين عبد النور تضع إعجاباً على منشور يسيء لنادين نجيم.. كيف ردّت الأخيرة؟
Lebanon 24
سيرين عبد النور تضع إعجاباً على منشور يسيء لنادين نجيم.. كيف ردّت الأخيرة؟
16:33 | 2023-05-01
01/05/2023 04:33:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
11:00 | 2023-05-02
"سامسونغ" تمنع موظفيها من استخدام "ChatGPT"
08:00 | 2023-05-02
ريو دي جانيرو تستضيف "قمة الويب" في نسختها الأولى خارج أوروبا
05:00 | 2023-05-02
بسبب الخسائر وموجات التسريح... ثقة موظفي "ميتا" بزوكربيرغ تتراجع
02:00 | 2023-05-02
"انتبهوا إنه خطر".. الأب الروحي للذكاء الاصطناعي يترك غوغل!
16:00 | 2023-05-01
إجراء عليك اتخاذه في جهاز آيفون لتوفير الكثير من المال.. ما هو؟
14:00 | 2023-05-01
"مجموعة السبع" تتفق على تعزيز الذكاء الاصطناعي "المسؤول"
فيديو
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
02:06 | 2023-04-28
02/05/2023 18:16:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
02/05/2023 18:16:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
02/05/2023 18:16:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact