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تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة تهمّكم من "واتساب".. هذا ما على المستخدمين معرفته

Lebanon 24
01-05-2023 | 23:00
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طرحت واتس آب تحديثاً جديداً من خلال الإصدار 2.23.9.22 على غوغل بلاي، ويتضمن التحديث الجديد ميزة اختيارية تمنح المستخدمين القدرة على مشاركة تحديثات الحالة تلقائياً على قصص فيسبوك، وهي متاحة لبعض مختبري الإصدارات التجريبية.
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وستكون الميزة تلقائية عندما يتم تمكين الخيار يدوياً بواسطة المستخدم داخل إعدادات التطبيق.
 
وبعد تثبيت تحديث واتس آب بيتا لنظام أندرويد 2.23.9.22 المتاح على متجر غوغل بلاي، يمكن اكتشاف أن هذه الميزة متاحة الآن لبعض مختبري الإصدارات التجريبية فقط ولم يتم تعميمها بعد لجميع المستخدمين.

وإذا رأيت خيار فبسبوك جديد مباشرةً ضمن إعدادات خصوصية الحالة، فهذا يعني أن الميزة ممكّنة لحسابك. وعند تمكين هذه الميزة، سيتم نشر تحديثات الحالة تلقائياً على قصص فيسبوك، دون مغادرة واتس آب. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال بإمكانك التحكم في تحديثات الحالة التي تتم مشاركتها دائماً، ويمكنك إدارة من يمكنه رؤية تحديثات الحالة التي تمت مشاركتها على قصص فيسبوك من تطبيق فيسبوك.

ويعتقد أن هذه الميزة مفيدة لأولئك المستخدمين الذين اعتادوا على نشر تحديثات الحالة على قصص فيسبوك. وفي الماضي، كانت هناك ميزة مماثلة بالفعل ولكن تمت مطالبة المستخدمين بمشاركة تحديثات الحالة في كل مرة. وباستخدام هذه الميزة، تكون العملية تلقائية حتى يتمكن المستخدمون من توفير الوقت. وفي نفس الوقت هذه الميزة اختيارية ويتم تعطيلها افتراضياً بحيث يظل المستخدمون يتحكمون في مشاركة تحديثات الحالة مع جمهورهم المفضل، بحسب موقع واتس آب بيتا إنفو.
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