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تكنولوجيا وعلوم

ريو دي جانيرو تستضيف "قمة الويب" في نسختها الأولى خارج أوروبا

Lebanon 24
02-05-2023 | 08:00
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دخلت مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، في قائمة المدن المستضيفة للمؤتمر التقني "قمة الويب"، حيث أطلقت المدينة، الاثنين، أول نسخة غير أوروبية من "Web Summit"، وهو تجمع لآلاف الجهات العاملة في قطاع التكنولوجيا للتناقش في مسائل الذكاء الاصطناعي والشبكات الاجتماعية والتغير المناخي.
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ويُتوقع أن يستقطب الحدث الذي يستمر حتى الخميس نحو 20 ألف مشارك.

وقال رئيس بلدية ريو دي جانيرو إدواردو باييس خلال مراسم الافتتاح إن تنظيم هذا الحدث في المدينة البرازيلية يشكل "محطة حاسمة من خطة طموحة تتمثل في تحويل ريو دي جانيرو عاصمة للابتكار في أميركا اللاتينية".

ومن بين الشخصيات المدعوة للإدلاء بكلمات خلال "قمة الويب" بنسختها البرازيلية، المحللة العسكرية الأميركية السابقة تشيلسي مانينج التي سربت وثائق سرية إلى "ويكيليكس" سنة 2010.

كما يتحدث إلى المؤتمر رئيسة شبكة "سيجنال" الاجتماعية ميريديت ويتيكر، وأيو توميتي التي شاركت في إطلاق حركة "بلاك لايفز ماتر" "حياة السود مهمة" المناهضة للعنصرية والعنف الممارس ضد السود.

وبعد تأسيسها عام 2009، أقيمت النسخ الأولى من "قمة الويب" في دبلن، ثم انتقلت إلى عاصمة البرتغال لشبونة اعتباراً من 2016.

كما أن النسخة البرازيلية التي لن تكون بديلاً عن تلك المقامة في العاصمة البرتغالية لشبونة، ستقام في ريو دي جانيرو حتى عام 2028 على أقل تقدير، بحسب المنظمين.

وتشير تقديرات البلدية إلى أن المؤتمر سيدر ما يقرب من 1.2 مليار ريال برازيلي (240 مليون دولار) على اقتصاد المدينة خلال الـ 6 السنوات المقبلة.
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