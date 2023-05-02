ماذا تفعل مع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لأحبائك عند وفاتهم؟

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ترسل أي حالة وفاة، أينما حدثت وأيا كان صاحبها، موجات صدمة من خلال الوحدات الأسرية والاجتماعية التي غالبا ما تصدم بسبب الخسارة بغض النظر عن الظروف.ولكن وسط ضبابية الأيام والأسابيع الرمادية أثناء التخطيط للجنازات والطقوس التذكارية، غالبا ما يتم تجاهل أحد الجوانب الحاسمة في حياة المتوفين: ما الذي يفترض بنا فعله على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم؟. إنها حقيقة محزنة أن وسائل التواصل الاجتماعي غيرت بشكل جذري الطريقة التي نعيش بها ونتفاعل مع العالم وأحبائنا.يعيش الكثير منا حياتنا من خلال هواتفنا وعندما نرحل نترك وراءنا بصمة رقمية ضخمة قد يبدو من المستحيل التحكم فيها أو محوها مما قد يتسبب في ضغوط غير متوقعة لأحبائك إلى جانب حزنهم.لحسن الحظ، هناك طرق للاستحواذ على تواجدك على الإنترنت قبل أن تضغط على المجموعة. لكنك ستحتاج إلى إجراء بعض المحادثات المحرجة أولا.ووفقا لدبتي تايت، أخصائية علم النفس السلوكي والمعالجة بالتنويم المغناطيسي، يمكن أن تستمر تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي لفترة طويلة بعد وفاة الشخص ويمكن أن تكون التأثيرات إيجابية أو سلبية.وقالت لـ MailOnline: "يمكن أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي شيئا إيجابيا وسلبيا للغاية. بالنسبة لبعض الأشخاص، ليس من المفيد الحصول على تذكيرات بالمغادر بسبب مجموعة متنوعة من الأسباب الحساسة. وعلى الجانب الآخر، هناك شعور بالمجتمع في الحزن معا. بالطبع، المستوى الذي ترغب في إحياء ذكرى فيه متروك لك. هناك خطوات يمكن أن يتخذها الناس قبل أن تموت لتعيين حدود لكيفية تذكرك".ويمكن أن يكون الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بشخص ما بمجرد وفاته مهمة شاقة ومرهقة عاطفيا.وتسمح معظم المنصات الآن للأشخاص بتحديد جهة اتصال قديمة لتمرير السيطرة إليها في حالة وفاتهم، لكن سيظل الطرف المختار بحاجة إلى إرسال شهادة وفاة لمنحه حق الوصول.وتابعت دبتي: "من المهم التحدث إلى أقربائك حتى يتجنبوا بيروقراطية التعامل مع شركات التواصل الاجتماعي. قد يكون من الصعب أحيانا إيصال رسالتك مما قد يتسبب في حزن لا داعي له. إنها محادثة غريبة لكنها تستحق أن تجريها". (روسيا اليوم)