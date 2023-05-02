Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

الصين تستعد لإرسال مركبة فضائية جديدة إلى محطتها المدارية

Lebanon 24
02-05-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1062617-638186308516733720.png
Doc-P-1062617-638186308516733720.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن التلفزيون المركزي الصيني أن بلاده تستعد لإطلاق مركبة شحن جديدة نحو محطتها المدارية الوطنية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "الصين تستعد لإرسال مركبة الشحن Tianzhou-6 نحو محطتها المدارية في النصف الأول من أيار الجاري، لتكون هذه الرحلة أول رحلة لمركبة شحن فضائية نحو المحطة منذ تشغيلها رسميا في ديسمبر 2022".
Advertisement

وستحمل المركبة المذكورة إلى المحطة 70 كلغ من الفواكه الطازجة، والأغذية والمياه ومعدات الاختبار العلمي والعديد من المواد والأشياء الضرورية لتواجد الرواد هناك، كما ستنقل إلى هناك كمية من الزينون الذي يستخدم كوقود احتياطي لمنظومات الدفع الكهربائي في المحطة.

ويبلغ طول مركبة Tianzhou-6 نحو 10.6 م، ووزنها 13.5 طن، ويمكنها نقل 7.4 طن من البضائع والحمولات إلى مدارات الأرض.

وتدور المحطة المدارية الصينية حاليا حول الأرض على ارتفاع 400 كلم تقريبا، وكانت الصين قد أشارت في وقت سابق إلى أن هذه المحطة من المفترض أن تعمل لمدة 10 سنوات في الفضاء، وعلى مدارات تبعد ما بين 340 و450 كلم عن الأرض، وصممت ليعمل على متنها 3 رواد، وستستخدم هذه المحطة أيضا للمشاريع الفضائية الدولية. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2023-05-02
14:00 | 2023-05-02
12:00 | 2023-05-02
11:00 | 2023-05-02
08:00 | 2023-05-02
05:00 | 2023-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website