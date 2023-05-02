"يجب تحميله فورا".. تحديث أمني جديد لهواتف آيفون

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بعد اختبارها في التحديث التجريبي، يتم طرح تحديثات "الاستجابة الأمنية السريعة" ببطء على أجهزة آيفون، التي تعمل بنظام التشغيل iOS 16.4.1.هذه التحديثات تدور حول القضاء على الثغرات ونقاط الضعف التي يمكن للقراصنة محاولة استخدامها لسرقة بياناتك من جهاز آيفون.عادة ما تضيف الشركة تحديثات الاستجابة الأمنية ضمن سلسلة تحديثات واسعة لأجهزتها، لكن الآن قررت الشركة إصدار هذه التحديثات الصغيرة لوحدها، وذلك بسبب أهمية تحميلها وتطبيقها على الهاتف.