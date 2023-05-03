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تكنولوجيا وعلوم

منافس جديد لـ"تشات جي بي تي".. "يتميز بالتعاطف"

Lebanon 24
03-05-2023 | 11:00
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أطلق المؤسسان المشاركان لوحدة "غوغل ديب مايند" ومنصة "لينكد إن" للتواصل الاجتماعي والمهني، برنامج دردشة للذكاء الاصطناعي يسمى"Pi" مما سوف يزيد من حدة المنافسة مع برامج مشابهة مثل "تشات جي بي تي".
وكشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أنه يمكن لمستخدمي برنامج "بي آي"  إجراء محادثات شخصية بشكل مباشر أو عن طريق رسائل نصية من بعض التطبيقات مثل "واتساب" و"إنستغرام" و"فيسبوك".
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ووصف الرئيس التنفيذي لمنظمة "Inflection"، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، مصطفى سليمان، برنامج الدردشة الآلي بأنه "يمتلك شخصية لوحة صوت متعاطفة، بدلاً من محاولة مجرد تقديم معلومات".
وأوضح سليمان ان البرنامج الذي جرى اختباره بشكل تجريبي من قبل المستخدمين لعدة أشهر، له حالات استخدام محدودة، مما يجعله أكثر أمانًا ويسهل التحكم فيه.
وتابع: "هناك الكثير من الأشياء التي لا يستطيع برنامج (بي آي) القيام بها، فهو لا يعد خطط سفر، ولن يقدم تقارير تتعلق باستراتيجيات تسويق منتجات كما أنه لا يكتب مقالات وتقارير بالنيابة عن الطلبة والتلاميذ".
وقال إنه مصمم بشكل دقيق لإجراء محادثة مريحة وداعمة وغنية بالمعلومات.
 
وفي عرض توضيحي مباشر للبرنامج، ظهر "بي آي" متميزًا عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخرى مثل "تشات جي بي تي" أو "براد"، إذ أنه كان ينهي ردوده في غالب الأحيان بتوجيه سؤال للمستخدم مما يشجع على الحوار المتبادل.
وفي هذا الصدد قال سليمان: "هذا ما يفعله (Pi) بشكل جيد حقًا ، فهو يساعد في تسهيل فهم استفسارك".

ورغم ذلك لا يقدم البرنامج اقتباسات من مصادر أو يذكر مراجع، بيد أن سليمان أوضح إن ذلك سيتغير في المستقبل.

 
واشار الى أن البرنامج يختلق أحيانا بعض الحقائق، كما هو الحال مع جميع نماذج اللغات الكبيرة التي يقوم عليها الجيل الجديد من روبوتات المحادثة.

ونماذج اللغات الكبيرة (LLMs) هي أدوات ذكاء اصطناعي يمكنها قراءة النص وتلخيصه وترجمته، كما يمكنها التنبؤ بالكلمات وصياغة الجمل التي تعكس كيف يكتب البشر ويتحدثون. (الحرة)
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