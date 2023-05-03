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تكنولوجيا وعلوم

"خسوف كاذب" يزين سماء الأرض في هذا اليوم!

Lebanon 24
03-05-2023 | 14:00
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تستضيف السماء حدثا فلكيا مثيرا يوم الجمعة 5 أيار، حيث سيدخل القمر منطقة شبه الظل للأرض، ما يخلق حدثا يعرف باسم "خسوف شبه الظل".
 
 
ويحدث خسوف شبه الظل عند دخول القمر في منطقة قريبة من ظل الأرض تسمى "شبه الظل"، فلا يسقط ظل الأرض على القمر ولا يحدث له خسوف حقيقي إنما خفوت في إضاءته بحدود 10%.
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وفي أثناء الخسوف شبه الظلي، الذي يُعرف أيضا باسم "الخسوف الكاذب"، سيرى مراقبو السماء تعتيما طفيفا على سطح القمر.
 
 
وسيبدأ خسوف القمر في الساعة 15:15 بتوقيت غرينتش، وسيكون مرئيا في عدة مناطق من العالم حيث يكون القمر في الأفق، بما في ذلك القارة القطبية الجنوبية وآسيا وروسيا وأوقيانوسيا وشرق ووسط أفريقيا.
وسيبلغ الحدث ذروته في الساعة 17:24 بتوقيت غرينتش، وسينتهي الساعة 19:32 بتوقيت غرينتش، عندما يخرج القمر من ظل الأرض.
ومنطقة شبه الظل هي المنطقة التي ينحجب فيها جزء من ضوء الشمس عن القمر، وهذا يعني أنه عندما يكون القمر داخل الظلمة، فإنه يتلقى ضوءا أقل من الشمس ويكون باهتا ولكنه يظل مضيئا إلى حد ما.
ووفقا لموقع In the Sky، لن يكون خسوف شبه الظل مرئيا على الإطلاق من أميركا الشمالية أو أميركا الجنوبية أو معظم أوروبا.

ومثل كل خسوف للقمر، يحدث الخسوف شبه الظلي نتيجة مرور الأرض بين القمر والشمس وتكون الأجسام الثلاثة في خط مستقيم.

وينتج عن هذا ظل كوكبنا الذي يسقط على وجه القمر حيث تحجب الأرض الضوء من الشمس. ويمكن أن يؤدي هذا إلى أحداث يمكن أن تكون دقيقة وصعبة الملاحظة، على عكس كسوف الشمس. (روسيا اليوم)
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