ثغرة في "تويتر" تتيح عودة موقتة لعلامات التوثيق المجانية

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أبلغ مستخدمون لشبكة "تويتر" الاجتماعية عن ثغرتين تقنيتين جديدتين، الأولى تسهل استعادة البعض لعلامات التوثيق المجانية لحساباتهم للحظات قبل أن تختفي مجدداً، والثانية تتسبب في تسجيل خروج المستخدمين من حساباتهم بشكل مفاجئ.وأفاد موقع "تيك كرانش"، بأن بعض أصحاب علامات التوثيق القديمة "المجانية" ظهرت لهم علامة التوثيق دون حاجة الاشتراك في خدمة "تويتر بلو" المدفوعة، وذلك عقب تعديل وصف حسابهم الشخصي Bio، حتى وإن اقتصرت التعديلات على إضافة مسافات بين الكلمات.وأوضح الموقع: "لكن عودة علامات التوثيق لم تكن دائمة، وسرعان ما اختفت مرة أخرى بعد عودتها".وذكر الموقع أنه عند الضغط على علامة التوثيق في تلك الحسابات لا تظهر رسالة الإشارة إلى الاشتراك في خدمة "تويتر بلو"، ولفت إلى أن الرسالة التي تظهر تقول إن "الحساب موثق لأنه شخصية مرموقة في الحكومة أو مجال الإعلام أو الترفيه أو أي مجال آخر".الثغرة الثانية التي عانى منها عدد كبير من المستخدمين تمثلت في "خروج مفاجئ" من الحسابات خاصة مستخدمي الموقع عبر "الويب".وأشار المستخدمون المتضررون إلى أن محاولاتهم لتسجيل الدخول مرة أخرى باءت بالفشل. ولفت الموقع إلى أن المشكلة التقنية واجهت أيضاً مستخدمي خاصية المصادقة الثنائية على حساباتهم، منبهاً أنهم "لم يتمكنوا من تسجيل الدخول رغم إدخال الرمز التأكيدي".وقال المحرر التقني في صحيفة "نيويورك تايمز" رايان ماك: "يبدو أن المشكلة تتعلق بثغرة في تصميم واجهة استخدام موقع تويتر".والتزم "تويتر" الصمت الكامل تجاه الثغرتين، لكن ماك، قال إن إيلون ماسك، مالك ومدير تويتر، أرسل إلى موظفيه يخبرهم بضرورة الحفاظ على استقرار المنصة، بالتزامن مع سرعة عملية تطوير المزايا.وفي 20 نيسان الماضي، بدأ "تويتر" حذف علامات التوثيق المجانية من حسابات المستخدمين غير المشتركين في خدمة "تويتر بلو".