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تكنولوجيا وعلوم

نموذج جديد من سماعات Pixel Buds.. غوغل تتحدى آبل وسامسونغ

Lebanon 24
04-05-2023 | 02:00
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كشفت بعض مواقع الإنترنت أن غوغل ستطلق قريبا نموذجا جديدا من سماعات Pixel Buds A اللاسلكية الصغيرة.
 
وتبعا لأحدث التسريبات، فإن السماعات الجديدة ستأتي بتصميم شبيه بتصميم سماعات Pixel Buds A الموجودة حاليا لكنها ستحصل على تشكيلة أوسع من الألوان لتتناسق مع هواتف Pixel 7a التي ستظهر هذا لعام، وسيضاف إلى مجموعة  ألوانها اللون الأزرق السماوي.
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وستحصل السماعات على معالج جديد سيحسن من الأداء وسيقلل من من كمية استهلاك الطاقة، أي أن السماعات ستعمل لأكثر من 3 ساعات ونصف بالشحنة الواحدة في حال استخدامها للمكالمات والاستماع للموسيقى.
 
 
وكما في نماذج Pixel Buds السابقة ستحصل السماعات على ميزة التحكم عبر الأوامر الصوتية، وأزرار لمسية للتحكم بالموسقى، وهيكل مقاوم للماء والغبار، وميزات لتوفير الترجمة الصوتية لعدة لغات.

ومن المتوقع أن تكشف غوغل عن هذه السماعات قبل نهاية أيار الجاري، وأن تطرحها بسعر 99 دولار تقريبا. (روسيا اليوم)
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