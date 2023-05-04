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تكنولوجيا وعلوم

"غوغل" تجلب علامة التوثيق الزرقاء إلى "جيميل"

Lebanon 24
04-05-2023 | 14:00
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لتأكيد هوية المرسل، أعلنت شركة غوغل أن خدمة البريد الإلكتروني "Gmail" ستبدأ عرض علامة التوثيق الزرقاء المألوفة في المواقع الأخرى، مثل: تويتر، بجانب اسم المُرسل.

وأوضحت عملاقة التقنية الأميركية في منشور على مدونتها أن الميزة تأتي لمساعدة المستخدمين في معرفة إن كان البريد الإلكتروني الذي تلقّوه مُرسلًا من مصدر شرعي أو احتيالي.
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وتعتمد علامة التوثيق الزرقاء على خاصية حالية في خدمة البريد الإلكتروني اسمها "مؤشر العلامات التجارية لتحديد هوية الرسالة" "BIMI"، وهي تتطلب من الشركات المصادقة على أن شعار العلامة التجارية الذي تستخدمه كصورة رمزية للبريد الإلكتروني سيُمكِّن المستخدمين من معرفة أن الشعار يخصها بالفعل.

وستتلقى الشركات التي تبنّت بالفعل خاصية مؤشر العلامات التجارية لتحديد هوية الرسالة علامة التوثيق الزرقاء تلقائيًا.

وكما أوضحت الصورة التي أرفقتها غوغل في منشورها، فإن التمرير فوق علامة التوثيق الزرقاء يعرض الرسالة التالية: "قد تمّ التحقق من أن مرسل البريد الإلكتروني هذا يمتلك النطاق وصورة الملف الشخصي التي يستخدمها لإرسال البريد الإلكتروني".

ونبّهت غوغل إلى أنه يمكن لمصادقة البريد الإلكتروني أن تساعد المستخدمين وأنظمة الأمان في «تحديد الرسائل غير المرغوب فيها وإيقافها» مع السماح أيضًا للمرسلين "بتعزيز الثقة لعلامتهم التجارية". (العربية)

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