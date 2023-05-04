الرواد الروس يخرجون بمهمة جديدة إلى الفضاء المفتوح

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أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن روادها المتواجدين على متن المحطة الفضائية الدولية نفذوا مهمة ناجحة أخرى في الفضاء المفتوح.وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "خرج رائدا الفضاء، سيرغي بروكوبييف ودميتري بيتيلين من المحطة الفضائية الدولية لتنفيذ مهمة في الفضاء المفتوح، الهدف الأساسي من هذه المهمة هو ربط غرفة معادلة الضغط بوحدة ناؤوكا الروسية".وأضاف البيان "افتتحت البوابة في المحطة لخروج الرواد، وقام الرواد بعدها بإعداد غرفة معادلة الضغط للنقل، ومن ثم تولى رائد الفضاء المتواجد داخل المحطة أندريه فيديايف مهمة نقل المعدات من وحدة لأخرى باستخدام ذراع ERA الآلية، وبعدها قام الرائدان بتركيبها على وحدة ناؤوكا". (روسيا اليوم)