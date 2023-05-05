10 أشياء يمكنك القيام بها باستخدام شات جي بي تي





فيما يلي 10 أشياء يمكنك القيام بها باستخدام تشات جي بي تي، بحسب ما أورد موقع “غادجيتس ناو” الإلكتروني:

Advertisement جمع معلومات لأغراض البحث

يمكن استخدام "شات جي بي تي" لجمع معلومات حول مجموعة واسعة من الموضوعات، من الأحداث الجارية إلى الحقائق التاريخية، والمفاهيم العلمية، أو أي موضوع آخر قد تكون مهتماً به. فقط اطرح سؤالاً على "شات جي بي تي" وسيزودك بأكثر المعلومات صلة ودقة. ضع في اعتبارك أن بنك معلومات "شات جي بي تي" يقتصر في الغالب على عام 2021.

تعلم لغات جديدة

يمكنك استخدام "شات جي بي تي" كأداة لتعلم اللغة، وممارسة مهاراتك اللغوية من خلال إجراء محادثات مع التطبيق بلغات مختلفة. يعد "شات جي بي تي" أداة ذكاء اصطناعي مفيدة وقوية يمكن استثمارها في العديد من المجالات، ويمكنها القيام بالكثير من المهام.فيما يلي 10 أشياء يمكنك القيام بها باستخدام تشات جي بي تي، بحسب ما أورد موقع “غادجيتس ناو” الإلكتروني:جمع معلومات لأغراض البحثيمكن استخدام "شات جي بي تي" لجمع معلومات حول مجموعة واسعة من الموضوعات، من الأحداث الجارية إلى الحقائق التاريخية، والمفاهيم العلمية، أو أي موضوع آخر قد تكون مهتماً به. فقط اطرح سؤالاً على "شات جي بي تي" وسيزودك بأكثر المعلومات صلة ودقة. ضع في اعتبارك أن بنك معلومات "شات جي بي تي" يقتصر في الغالب على عام 2021.تعلم لغات جديدةيمكنك استخدام "شات جي بي تي" كأداة لتعلم اللغة، وممارسة مهاراتك اللغوية من خلال إجراء محادثات مع التطبيق بلغات مختلفة.

تحسين مهاراتك الكتابية

يمكن استخدام "شات جي بي تي" لتوليد أفكار لمشاريع الكتابة الإبداعية، مثل القصص أو القصائد أو المقالات. ما عليك سوى إعطاء موضوع إلى "شات جي بي تي" وسيوفر لك أفكاراً واقتراحات حول كيفية القيام بذلك.

تحسين قواعد اللغة والمفردات الخاصة بك

يمكن لـ "شات جي بي تي" تصحيح أخطائك النحوية وتحسين المفردات من خلال اقتراح كلمات جديدة.

استخدمه كمساعد شخصي

يمكن أن يعمل شات جي بي تي كمساعد شخصي عبر جدولة المواعيد وتعيين التذكيرات وتنظيم المهام وإنشاء قوائم المهام.

شخص ما للدردشة معه

يمكنك إجراء محادثات مع شات جي بي تي حول مجموعة متنوعة من الموضوعات. يمكن أن يساعد أيضاً في ممارسة مهاراتك الاجتماعية من خلال الانخراط في محادثة معه.

المساعدة في الحصول على وظيفة

يمكن لـ "شات جي بي تي" إعادة كتابة سيرتك الذاتية بناءً على ما تطلبه. يمكنه أيضاً تقديم معلومات حول المسارات الوظيفية وحتى اقتراح استراتيجيات البحث عن وظيفة.

إلقاء النكات

يوفر شات جي بي تي مجموعة من النكات، وما عليك إلا أن تطلب منه إلقاء نكتة أو اثنتين وستحصل على ما تريد.

اللعب مع تشات جي بي تي

لا يوفر شات جي بي تي ألعاباً حقيقية، ولكن يمكنك التعامل معه في ألعاب التلاعب بالألفاظ وغيرها. على سبيل المثال، عندما طلبنا من تشات جي بي تي اقتراح لعبة، قدم لنا لعبة مكونة من 20 سؤالاً.

احصل على ملخصات لتقارير البحث وصفحات الويب

إذا قدمت تقارير طويلة لـ "شات جي بي تي" وتريد ملخصاً لها، فستحصل على ما تريد في وقت قياسي.