اليكم أفضل طريقة للتحقق من تسجيل شخص آخر الدخول إلى حسابك في إنستغرام

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التحقق من نشاط تسجيل الدخول إلى إنستغرام من خلال مركز حسابات ميتا يعد إجراء فحص أمني على حساب إنستغرام عملية سهلة إلى حد ما، سواء قمت بذلك على جهاز كمبيوتر أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول. ومع ذلك، ستعتمد الخطوات على ما إذا كان حسابك يحتوي بالفعل على ميزة "مركز الحسابات" التي يمكن الوصول إليها من خلال الجهاز الذي اخترته.التحقق من نشاط تسجيل الدخول إلى إنستغرام من خلال مركز حسابات ميتا

لإجراء فحص أمني سريع لحساب إنستغرام من خلال جهاز كمبيوتر، ما عليك سوى اتباع التعليمات التالية، بحسب موقع سلاش غير:



افتح إنستغرام على متصفح الويب وقم بتسجيل الدخول.

حدد ملف التعريف من الشريط الجانبي الأيسر وانقر فوق رمز الترس أعلى صفحة ملف تعريف إنستغرام لتوسيع قائمة الإعدادات.

حدد "الإعدادات والخصوصية".

في هذه الصفحة، يجب أن تكون قادراً على رؤية القوائم الفرعية المدرجة ضمن مركز الحسابات. حدد "كلمة المرور والأمان".

حدد "كلمة المرور والأمان" مرة أخرى من الشريط الجانبي الأيسر لمركز الحسابات.

هناك، سترى قسماً يسمى "فحوصات الأمان". في الأسفل، اضغط على "مكان تسجيل الدخول" وحدد حساب إنستغرام من القائمة. في أعلى الصفحة يجب أن يكون تسجيل الدخول الحالي لجهاز الكمبيوتر الخاص بك المدرج ضمن "عمليات تسجيل الدخول الأخرى" وستظهر الأجهزة والمواقع التي تم الوصول إلى حساب إنستغرام الخاص بك فيها مؤخراً. إذا كان أي منها لا يبدو مألوفاً لك، فقم بتمييز زر الاختيار بجوار الإدخال واضغط على "تسجيل الخروج".



يجب أن تكون الخطوات مماثلة لمستخدمي iOS و أندرويد:

قم بتشغيل تطبيق إنستغرام.

اضغط على صورة ملفك الشخصي في الركن الأيمن السفلي من الشاشة.

اضغط على أيقونة الهامبرغر في الزاوية العلوية اليمنى من صفحة ملفك الشخصي.

انتقل إلى الإعدادات أو "الإعدادات والخصوصية".

ضمن "حسابك"، انقر على مركز الحسابات. هذا هو القسم الجديد الذي سيحتوي على إعدادات لكلمة المرور وأمن الحساب والتفاصيل الشخصية الأخرى لمنصات الوسائط الاجتماعية المملوكة لشركة ميتا.

انتقل إلى "كلمة المرور والأمان".

أسفل قسم "فحوصات الأمان"، اضغط على "مكان تسجيل الدخول" وحدد حساب إنستغرام الخاص بك من القائمة. في الجزء العلوي من الصفحة يجب أن يكون تسجيل الدخول الحالي على جهاز iOS الخاص بك. سيدرج قسم "عمليات تسجيل الدخول الأخرى" قائمة بأحدث الأجهزة والمواقع التي تم الوصول إلى حساب إنستغرام الخاص بك فيها مؤخراً. إذا وجدت عملية تسجيل مجهولة، فحدد زر الاختيار المجاور لها وانقر على "تسجيل الخروج".



راجع نشاط تسجيل الدخول الأخير لحساب إنستغرام (الطريقة القديمة)

إذا جربت الخطوات المذكورة أعلاه ولم تتمكن من العثور على مركز الحسابات - أو إذا رأيت الميزة، وحاولت الدخول إليها، ووجدت أنك لا تزال غير قادر على الوصول إلى جميع عناصر التحكم - فقد تحتاج إلى المرور عبر باستخدام الإصدار القديم من إعدادات إنستغرام. إليك كيفية إجراء فحص أمني لعمليات تسجيل الدخول الحالية إلى إنستغرام على جهاز كمبيوتر:



افتح إنستغرام على متصفح الويب وقم بتسجيل الدخول.

انقر فوق رمز الهامبرغر "المزيد" في الزاوية اليسرى السفلية من الصفحة.

حدد الإعدادات.

اختر "نشاط تسجيل الدخول".

ضمن "مكان تسجيل الدخول"، ستجد قائمة بالمواقع والأجهزة المقابلة المستخدمة للوصول إلى حساب إنستغرام الخاص بك، إذا رأيت عملية تبدو مريبة، فانقر على زر القائمة المنسدلة بجوار الإدخال واضغط على "تسجيل الخروج".



التحقق من أي عمليات تسجيل دخول نشطة من خلال جهاز محمول يعمل بنظام iOS أو أندرويد:

قم بتشغيل تطبيق إنستغرام واضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى السفلية من الخلاصة الرئيسية.

اضغط على أيقونة الهامبرغر في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة، ثم حدد الإعدادات أو "الإعدادات والخصوصية".

انتقل إلى الأمان، ثم اختر "نشاط تسجيل الدخول".



يجب أن ترى الأجهزة المستخدمة مؤخراً لتسجيل الدخول إلى حساب إنستغرام الخاص بك إلى جانب مواقعها المقابلة. إذا رأيت شخصاً لا تتذكره. فانقر على الأيقونة ثلاثية النقاط بجوار تسجيل الدخول ثم اضغط على "تسجيل الخروج".