أفضل تطبيقين لاستكشاف أخطاء شبكة واي فاي وإصلاحها





فيما يلي تطبيقين مفيدين لاستكشاف أخطاء شبكة واي فاي وإصلاحها، وفق ما أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني:

Advertisement تطبيق Opensignal تعد شبكة واي فاي واحدة من أهم التقنيات التي نستخدمها يومياً، لذا فإن أي مشكلة تتعرض لها هذه التقنية قد تتسبب لنا بالعديد من الارباكات.فيما يلي تطبيقين مفيدين لاستكشاف أخطاء شبكة واي فاي وإصلاحها، وفق ما أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني:تطبيق Opensignal

يعمل هذا التطبيق في نظامي iOS و أندرويد من قاعدة بيانات ضخمة يمكن أن تساعد في تحديد التغطية التي تحتاج إلى التحقق منها. يمكنك استخدامه لتحليل أفضل مكان في منزلك للحصول على اتصال قوي من خلال معلومات حول اتصالك اللاسلكي. كما يقوم بإجراء اختبارات السرعة لمعرفة مدى جودة عمل الإنترنت لديك.

تطبيق WiFi Analyzer

يحتوي التطبيق الذي يعمل على نظامي التشغيل iOS و أندرويد على خيارات أقل من التطبيقات الأخرى، ولكنه يتميز برسوم بيانية ملونة تقدم تمثيلاً مرئياً بسيطاً لنوع الإشارة التي تحصل عليها.

يمكنك التبديل بين اتصالات 2.4G و 5G وإعداد أجهزة جديدة تماماً تريد استخدامها عبر الإنترنت. من المفترض أن يساعدك ذلك عند حذف إعدادات وايفاي الحالية والبدء من جديد بعد إعادة تشغيل المودم والموجه، وهي خطوة شائعة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.