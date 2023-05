الاتحاد الأوروبي يحذر "آبل" من التلاعب بمنفذ شحن هواتف "آيفون"

Advertisement

أرسل مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية تيري بريتون خطاباً إلى شركة آبل يحذرها فيه من عواقب التلاعب بأداء توصيلات USB C، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة "Die Zeit" الألمانية.ونشرت الصحيفة نص الرسالة الموجهة إلى آبل نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية DPA، والتي نصت على أنه لن يُسمح بفرض أي قيود على أداء توصيلات USB C، وأنه في حالة حدوث ذلك، سيتم منع بيع هواتف آيفون في الاتحاد الأوروبي مستقبلاً.ويشير التقرير أيضاً إلى تحذير الاتحاد الأوروبي آبل من عواقب فرض قيود على الشحن ونقل البيانات عبر منفذ USB C في اجتماع عُقد منتصف شهر آذار الماضي.توحيد منفذ الشحنوكان الاتحاد الأوروبي قد أقر قانوناً العام الماضي يجبر كافة الشركات التقنية على توحيد منفذ الشحن في أجهزتها وإدراج منفذ USB C حتى تتمكن من بيعها داخل دول الاتحاد الأوروبي.وأمهل القانون الشركات التقنية حتى نهاية عام 2024 للالتزام بالقانون، وإلا سيتم حظر بيع الأجهزة المخالفة بعد انتهاء المهلة.وتعتمد جميع الشركات التقنية المصنعة للهواتف الذكية حالياً على منفذ USB C للشحن ونقل البيانات باستثناء شركة آبل التي لا تزال تعتمد على منفذ شحن “لايتنينج” Lightning في هواتف آيفون.وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق من العام أن آبل سوف تتحول إلى منفذ USB C عوضاً عن منفذ Lightning التقليدي مع هواتف آيفون 15 القادمة نهاية العام الجاري، إلا أنها سوف تقيد من سرعة الشحن ونقل البيانات في حالة استخدام توصيلات “كابلات” غير معتمدة من آبل، أي لا تحمل ترخيص MFI أو “Made For iPhone” التي تمنحه آبل للملحقات.وبالرغم من أن آبل لم تعلن بشكل رسمي عن خططها بخصوص منفذ الشحن القادم في هواتف آيفون، إلا أن الاتحاد الأوروبي بادر بتحذيرها من اي التفاف حول القانون، كما يعتزم نشر دليل لضمان “تفسير موحد” للقانون بحلول الريع الثالث من العام الجاري.ويعتقد الكثيرون أن القانون الذي أصدره الاتحاد الأوروبي موجه بشكل خاص إلى شركة آبل التي لا تزال تقدم منفذ “لايتنينج” في شحن هواتف آيفون حتى الآن، في حين انتقلت باقي الشركات إلى منفذ USB C.ويهدف قانون توحيد منفذ الشحن من الاتحاد الأوروبي إلى تقليل النفايات الإلكترونية، واستدامة المنتجات، وجعل استخدام الأجهزة المختلفة أكثر ملاءمة.جدير بالذكر أن آبل تحولت بالفعل إلى منفذ USB C بشكل كامل في بعض المنتجات كأجهزة آيباد، لكنها لا تزال تعتمد على منفذ Lightning في هواتف آيفون وسماعات AirPods، ويُتوقع أن بتغير ذلك نهاية العام الجاري مع الإعلان عن منتجات جديدة. (العربية)