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تكنولوجيا وعلوم

160 نيزكا في الساعة تصل إلى الأرض! (فيديو)

Lebanon 24
05-05-2023 | 08:00
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قد يكون هذا العام مثيرا للإعجاب بشكل خاص، حيث يتوقع ظهور 120-160 نيزكا في الساعة.
ومن المقرر أن يصل "دش نيزك" النشط طوال شهري نيسان أيار، إلى ذروته في 5 أيار مع انفجارعام مثير للإعجاب، يضم 120-160 نيزكًا في الساعة.
وعلى الرغم من سطوع البدر، فإن الكرات النارية الساطعة تجعله يستحق المشاهدة، خاصة في نصف الكرة الجنوبي.
وقال بيل كوك، رئيس مكتب بيئات النيازك التابع لـ"ناسا"، إن "دش النيزك تشبه هطول الأمطار العادي، مع 50-60 نيزكا في الساعة. الانفجار يشبه العاصفة الرعدية، مع توقع نشاط نيزك أكبر من المعتاد".


وبحسب المجلة العلمية"scitechdaily"، يمكن رؤية دش نيزك "إيتا أكواريد" خاصة في نصف الكرة الجنوبي، بغض النظر عن موقعك الجغرافي، ستحتاج إلى العثور على منطقة بعيدة جدًا عن أضواء المدينة للحصول على أفضل مشاهدة. امنح نفسك حوالي 30 دقيقة في الظلام حتى تتكيف عيناك، وهذا يعني عدم النظر إلى هاتفك، انظر بعيدًا عن القمر واستمتع بأكبر قدر ممكن وشاح السماء. (سبوتنيك)
 
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